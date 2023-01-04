上海估7成染疫 醫院走廊躺滿老人 患者爭病房、搶輸液

年老病患擠滿上海醫院走廊。(Getty Images)

中國各地陸續迎來疫情 感染及重症高峰期，浙江近期感染日增約百萬，上海感染可能已達人口七成，醫院急診病房人滿為患，老人擠滿走廊、爭搶輸液。衛健委強調，當前疫情重心已從「防感染」，轉向「保健康，防重症」，但各地重症率似有落差，北京 、上海和四川醫院收治感染者的重症率落在1至10%左右。

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綜合媒體報導，北京較早進入感染高峰期，北京朝陽醫院副院長童朝暉表示，北京定點醫院目前收治的感染者中，重症占比為3至4%。而四川大學華西天府醫院院長康焰表示，近三周來，天府醫院ICU累計收治46名重症患者，占有症狀感染者1%左右。

上海交大附屬瑞金醫院副院長陳爾貞指出，近日院內急診服務量翻倍，日均可達1600人次，其中八成與新冠有關；患者中，重症和危重症占比約10%。

陳爾貞稱，現在上海與去年上半年情況不同，當時上海約60多萬感染者，都是核酸篩查而出，如今上海疫情傳播非常廣，可能已達人口七成，相當約1800萬人。

針對當前疫情，衛健委發言人米鋒3日在國務院 記者會上強調，疫情防控工作重心從「防感染」，轉向「保健康，防重症」，而農村是做好疫情防控和醫療服務保障的重點地區；老年人、孕產婦、兒童、慢性基礎性疾病患者是重點人群。

法媒實地走訪上海兩家醫院，看到由於急診病房人滿為患，數以百計大都是老人的病患躺在公共空間的擔架床上。 許多人裹著毛毯、大衣和毛線帽，身上接著靜脈輸液、心電圖機或氧氣瓶，可以看得出來呼吸困難，現場還有婦女和老人爭著輸液。

另外，浙江疾控中心3日發布「1月健康風險提示」指出，近期浙江感染病例數，日增約百萬，預計1月疫情將進入高峰平台期。

浙大邵逸夫醫院急診科工作量也超過歷史最高峰三倍，大約一周前，急診每天的接診量開始迅速攀升，這段時間，兩院區急診總量和搶救室搶救患者總人數分別增加了218%和240%，急診科主任洪玉才稱從醫30多年，從未看過這種情況。

急診接診量其中大部分是輕症患者，但危急重症患者的數量呈現增長趨勢。醫院收治的危急重症患者中，80%是高齡老人，80歲以上占比較大。