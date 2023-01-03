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浙江提示新冠感染日增100萬 本月進入高峰平台期

記者葉文義／即時報導
圖為3日在北京的醫院裡擠滿掛點滴的民眾。美聯社
圖為3日在北京的醫院裡擠滿掛點滴的民眾。美聯社

浙江省疾病預防控制中心3日發布「1月健康風險提示」指出，浙江省進入新冠病毒感染疫情高峰，流行性感冒等呼吸道傳染病仍繼續處於流行季，近期新冠病毒感染病例數日增約百萬，預計1月疫情將進入高峰平台期。

該中心並指，春節即將來臨，人群跨區域流動性會明顯增加，將導致疫情進一步傳播擴散。此外，隨著入境政策的調整，境外輸入新變異株的風險以及引起本土傳播的風險也將顯著上升。

與此同時，中國國家衛健委3日指出，中國疫情防控工作重心從「防感染」轉向「保健康、防重症」，農村是做好疫情防控和醫療服務保障的重點地區，老年人、孕產婦、兒童、慢性基礎性疾病患者是健康服務的重點人群。

浙江疾控發出健康提示，要求民眾加強個人防護，做到正確佩戴口罩，遵守咳嗽禮儀和手衛生，保持安全社交距離，室內場所做好通風換氣，盡量減少不必要的聚集活動。

同時對於重症高風險人群應完成全程接種和加強免疫，降低重症發生風險；根據身體情況適時進行抗原或核酸檢測，若陽性需居家隔離，合理使用對症治療藥物，症狀加重時及時就醫；感染人員在發病期間盡量做到非必要不外出，避免前往人群密集的公共場所，不參加聚集性活動。

疫情 檢測 社交距離

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