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中國第二波感染高峰何時到來？專家最新研判曝疫情規模

記者賴錦宏／即時報導
2023年元旦凌晨，西安某醫院急診科的醫護將患者轉往其他院區住院。（新華社）
2023年元旦凌晨，西安某醫院急診科的醫護將患者轉往其他院區住院。（新華社）

中國醫學專家指出，中國第二波疫情高峰可能在五、六月份。根據對上海周邊城市及地區評估，第二波疫情規模將遠小於現在，將為現在的25%-50%左右。民眾不用過度緊張。

據光明網，2023年中國是否將面臨多波感染高峰，近期受關注。上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院教授蒙國宇表示，不至於三個月一次，但半年是有可能的。第二波高峰可能在五、六月份。根據對上海周邊城市及地區評估，第二波疫情規模將遠小於現在，將為現在的25%-50%左右。因此不需要過度緊張。

這兩天，有關新冠病毒Omicron變異株XBB的消息頗受關注。Omicron亞型毒株XBB.1.5確實已經進入上海和長三角地區，中國多地也已監測到XBB毒株的輸入。

上海市公共衛生官員表示，XBB亞型毒株尚未在社會面上造成本土傳播。

近日，針對上海市民對於歐美地區毒株BQ.1和XBB傳入的擔心，上海市疫情防控工作領導小組專家組成員袁政安表示，目前上海所發現的BQ.1和XBB毒株，僅在極少數入境隔離人員中檢出，尚未在社會面上造成本土傳播。

上海市公共衛生臨床中心副主任凌雲則表示，上海市公共衛生臨床中心作為上海收治入境確診病例的定點醫院，按要求對於輸入性病例實行嚴格閉環管理，符合出院標準後予以解除隔離，目前未發現有境外輸入毒株的本土傳播。

疫情 醫學 Omicron

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