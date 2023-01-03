上海恐70%人口確診新冠 瑞金醫院粗估已達1千7百萬人感染

上海瑞金醫院裡的所有醫護人員都是「白加黑，5+2」，每天都工作12小時。（中新社）

上海交通大學醫學 院附屬瑞金醫院副院長陳爾真表示，現在上海疫情 傳播範圍非常廣，可能已達人口的70%，超過去年3月「大上海保衛戰」時的二、三十倍了。上海常住人口約2500萬人，70%的人口即約1千7百萬上下。

人民日報旗下的「大江東工作室」報導，身兼上海新冠救治專家組成員的陳爾真表示，當前院方首要工作是「防重症、降死亡」。目前，醫療服務量劇增，相關專業醫護數量明顯缺乏，加上很多醫務人員也感染了需要休息，這就需要調動更多醫務人員參與救治。

他說，針對重症和危重症患者救治，需要急診、重症、呼吸、感染這四個專科做主導。12月中旬，很多醫務人員感染，不少人發高燒、全身痛，也有人發展成肺炎，影響了戰鬥力。醫務人員都是燒一退就返回崗位。最困難的時候，超過一半的人員不在崗，現在只有四分之一的人因感染未返崗，返崗率明顯提升，但人手依然緊張，所有醫務人員都是「白加黑，5+2」，每天都工作12小時。

陳爾真自承他也感染過，但症狀非常輕，發燒到38.5度，半天就好了，沒有頭痛、肌肉 痛，可能跟他打全程疫苗有關，也可能碰到的病毒量較少。

他說，現在看來，確實和大上海保衛戰時期（去年3月）不太一樣。當時上海有60多萬感染者，是通過核酸全檢篩查出來的，其中隔離在方艙的，很多是無症狀。現在上海疫情傳播範圍非常廣，可能已達人口的70%，超過當時的二、三十倍了。從絕對數來說，大家必然感到，有症狀的人比較多。

另據浙江日報報導，浙江省新冠病毒感染病例數日增約百萬，預計1月疫情將進入高峰平台期。報導稱，春節即將來臨，人群跨區域流動性會明顯增加，將導致疫情進一步傳播擴散，浙江省疾控中心呼籲民眾做好個人防護工作。