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衛健委憂過年「報復性返鄉」將致農村爆疫

記者賴錦宏／綜合報導
國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝說，新冠確實不是大號感冒，但是經過治療也能很快痊癒。（新華社）
國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝說，新冠確實不是大號感冒，但是經過治療也能很快痊癒。（新華社）

國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝說，新冠疫情確實不是大號感冒，但是經過治療也能很快痊癒。她也指出，現在不同城市正在經歷的急診和重症高峰，可能是最困難的時期，對醫務人員來說是「非常硬的一場仗」。但病毒傳播到一定程度後會越來越弱，等到病毒「傳不動了」，這個困難也就一定會過去的。

據央視報導，針對醫療系統承受的壓力，焦雅輝說，衛健委參考過去三年中國和世界範圍內感染數據研究認為，如果完全任由感染，手裡的資源肯定是不夠的，所以還需要採取一定的限制措施進行緩疫壓峰，以保證醫療資源供給。

焦雅輝提到，過去三年間中國的的醫務人員都是義無反顧地衝在一線，哪有情況需要支援的醫務人員，需要派醫療隊的時候也都是積極踴躍地報名。但她也說，與三年前抗疫人員防護得很好、幾乎無人感染不同，現在衝在第一線的醫務人員很多也被感染，他們的家裡人也被感染，承受著身心的壓力，對他們來說「是非常硬的一場仗」。

焦雅輝指出，急性傳染病有它的規律，在急性感染高峰以後，都是第一周到第二周是最艱難的。現在一些城市正在經歷急診和重症高峰，「可能是我們最困難的時期」。而目前面臨的缺藥問題，其中一個重要原因就是來自民眾囤藥。

不過她認為，這一波大感染高峰過去以後，往後就會出現往下走的趨勢。她指出，病毒傳播到一定程度後會越來越弱，通俗講就是「傳不動了」，等到了這個階段的時候，這個困難也就一定會過去的。

不過，針對即將到來的春運返鄉人員流動，以及農村地區醫療資源有限的問題，焦雅輝也表露了擔憂。她坦言，最擔心的就是經過三年沒有回家過年，今年可能會出現報復性的城市人流高峰湧向農村，使有關部門更加擔心農村的疫情。

她指出，農村地區抗疫重點主要有兩個，其一是要保證藥能夠下去，且供應的量一定要涵蓋春運的時間段甚至更長；其二則是一旦有重症患者，要能保障最起碼能夠轉出到縣醫院等來救治。

國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝稱，新冠確實不是大號感冒。(取材自央視)
國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝稱，新冠確實不是大號感冒。(取材自央視)

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