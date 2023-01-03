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不用捅嗓子眼後 鄉村診所不測抗原 直接說「感冒了」

中國新聞組／北京3日電
雲南昭通市鎮雄縣潑機鎮李官營村村醫付向朋，日前上門為村民服務。(新華社)
雲南昭通市鎮雄縣潑機鎮李官營村村醫付向朋，日前上門為村民服務。(新華社)

當城市在瘋狂搶購抗原檢測試劑時，農村卻很少有人知道「抗原」是什麼，鄉村診所也不測抗原。對他們來說，新冠疫情就像是個災，如同饑荒或瘟疫一般。河南一個小村子的村醫說，村民們知道最多的是「核酸」，提起做核酸檢測，每個人都會告訴你：「以前經常做，但現在政府不讓做核酸了，不用捅嗓子眼了。」

文匯報報導，「這波感染發燒的，基本上不用測，大部分都是Omicron感染。」58歲的河南省濮陽縣魯白邱村的村醫曹愛花說，但是她並沒有給村民測抗原。「你給村民測那個，還得解釋半天，還得另外收費，村民不會買單，也沒那個必要。我就直接給他們說是病毒感染，感冒了。」

就連「奧密克戎」這四個字在農村都很少使用，大家使用最多的是「得了那個病，村裡人都感染了，都發燒了。」即使有家人在醫院工作，他們也不會費力去理解「奧密克戎」四個字。

「俺閨女在北京一個醫院當護士，最近打電話都少了，忙得很，說是發燒了也不能休息。」河南陳拐村68歲的陳大媽說，「全國都一樣，都非得人人發燒一遍才能中。」陳大媽的症狀比較輕，她連吊針都沒打。「就吃了點銀翹片，平時我在家有個頭疼發熱都吃這個。咱農村哪講究那麼多，我聽閨女說還測啥兩道槓，在這都沒測過。」

報導指出，陳大媽跟村裡人聊起這個病，大家更傾向於認為「這是個災，就跟以前的饑荒或者瘟疫一樣。總不能一直過好日子，總得有吃苦的時候。」也許正因為如此，在農村，面對奧密克戎，大家顯得沒有那麼恐慌，發燒就是「消災」，經歷了也就過去了。

2022年12月30日，潑機鎮亨地村村醫陳波在接診。(新華社)
2022年12月30日，潑機鎮亨地村村醫陳波在接診。(新華社)

河南 檢測 北京

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