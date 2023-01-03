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治新冠城鄉差異？ 社區醫不敢用藥 村醫「抗生素」4件套全上

中國新聞組／北京3日電
一家二級醫院急診室，大量患者正在治療。（取材自人民日報）
一家二級醫院急診室，大量患者正在治療。（取材自人民日報）

國務院去年發布「新冠肺炎分級診療工作方案」，要求家庭醫師應當指導有新冠症狀的患者到社區衛生服務中心或鄉鎮衛生院就診；但許多社區醫師表示，「近三年忙於核酸，沒治過新冠，不敢用藥」，多處的村醫則採「抗病毒+抗生素+激素+退燒藥」 四件套，「打包」治療新冠。

據每日經濟新聞報導，之前曾有專家呼籲，抗擊這一波大範圍疫情關鍵在社區醫師，但發現社區衛生機構存在的若干困惑。

在這波疫情襲來之前，新冠感染者都進入方艙或定點醫院，大多數基層醫師表示，近三年來忙於核酸和追陽，並沒有治療新冠的經驗，對新冠病人「沒見過，沒治過」。

一名社區醫師表示：「我們只能按照治感冒、治肺炎的老辦法，常常效果不明顯」；有時候，盲目的掛水，用抗生素去對付病毒，反而會加重病情。

此外，抗病毒藥物「不會用，不敢用，不捨得用」也是問題。基層醫生有的擔心禁忌症，有的則是「聽說這藥很珍貴，不捨得，萬一有更重的病人呢」。

第一財經報導則指出，多地村醫和村民都說，他們採「抗病毒+抗生素+激素+退燒藥」 四件套，「打包」治療新冠發熱患者，在農村地區確有其事。

「只要是出現發熱症狀，就來診所打退燒針或打點滴。」安徽村醫表示，輸液和打退燒針是當地診所較常使用的鎮痛退熱辦法，不僅針對新冠，也針對任何病毒或病菌感染後出現的發熱現象。

還有村醫無法分辨是患者是感染新冠，還是流感或其他細菌；「只要患者看上去有肺炎症狀，我們都建議上抗生素。」河北南部某縣村醫表示，當來診所就診的高齡老人出現高熱、心跳加速、呼吸急促等情況時，靠他們的自身免疫很難捱過去，縣城醫院掛號排隊又動輒幾個小時，「抗生素或許能救命」。

據人民日報報導，除了缺乏退燒藥，一旦新冠感染，輸液也是很多村民的選擇，在多個農村診所，輸液甚至排起了長長的隊伍。山東菏澤市成武縣一村衛生室的村醫張偉說，「每天前來村衛生室就診的病人最多一天有一百多人，輸液的隊伍排出20多米。」

香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院教授金冬雁表示，「對新冠感染者，非必要使用抗生素和激素，相當於飲鳩止渴。」南方醫科大學南方醫院主任醫師彭劼表示，「除濫用抗生素，農村地區濫用靜脈注射的現象同樣需要引起重視。」

這家社區衛生中心只有一個患者在掛號。（取材自人民日報）
這家社區衛生中心只有一個患者在掛號。（取材自人民日報）

醫學 疫情 國務院

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