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病毒學家：XBB二次感染不必擔憂 症狀是輕型

記者賴錦宏／綜合報導
近幾周以來，中國陷入染疫高峰，但北京已有不少市民「陽過」康復，逐漸恢復正常生活。圖為北京市民在什剎海冰場快樂度元旦。（中新社）
近幾周以來，中國陷入染疫高峰，但北京已有不少市民「陽過」康復，逐漸恢復正常生活。圖為北京市民在什剎海冰場快樂度元旦。（中新社）

隨著新冠XBB病毒株在中國出現，引發民眾關注這個毒株是否會導致二次感染，但病毒學專家呼籲民眾無需過於擔憂二次感染風險。

據央視網2日報導，疾控中心病毒病所所長許文波2022年12月20日在記者會上證實，XBB和另一個冠病毒株BQ.1已經傳入中國，在中國尚未形成優勢傳播，但這些毒株的傳播優勢會逐漸增加。

BQ.1和XBB毒株也已經在經濟重鎮上海出現。

國內外專家預計，由於Omicron亞型毒株XBB.1.5更容易感染人體，將會在短時間內成為全世界的主要毒株。報導引述科學家的說法稱，由於具有極高的免疫逃逸能力，XBB.1.5已迅速成為美國的頭號流行毒株。

XBB會不會導致二次感染，成為網友關注的話題，更衝上微博熱搜榜。

不過，香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁在1月1日指出，XBB.1.5目前在美國沒有導致感染、住院、死亡數字出現顯著變化，對XBB.1.5的致病力和二次感染風險均不用過於擔憂；除了免疫逃逸能力有一定程度增強，其他各方面的變化都是比較小的。

對於網傳XBB.1.5毒株主攻心腦血管和腸胃，會引起腹瀉，金冬雁說，雖然腹瀉是冠病感染的常見症狀，但是「主攻心腦血管和腸胃」是無稽之談。

至於與XBB有關的再感染機率，復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇說，這主要取決於兩方面，一是如果病毒一直變異，交叉保護作用降低了，則可能造成感染；二是看個人自身抗體水平。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強認為，現在感染BF.7、BA.5.2毒株的患者，如果出現新的變異株，仍然有再次感染的風險。王貴強說，二次感染一般有一段間隔期，同一毒株的再次感染概率極低。即使感染了，也不會出現明顯的症狀，一般都是輕型。

北京 醫學 香港

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