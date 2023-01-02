專家：「腦霧」症狀與新冠尚未明確有因果關係

中國專家稱，「腦霧」症狀與新冠尚未明確有因果關係。（取材自騰訊新聞）

針對冠病康復者擔心康復後是否會出現「腦霧」，有中國專家認為，目前，「腦霧」症狀與新冠病情尚未明確有因果關係。

據人民日報健康客戶端報導，有患者說，自己「陽康」後感到疲倦、注意力下降，懷疑是不是出現了腦霧。

北京 市朝陽區的孫女士表示，新冠康復後感覺自己反應有點遲鈍，工作的時候要刻意控制自己集中注意力，「昨天中午我竟然點了兩份外賣，感覺自己變傻了。」

對此，安徽中醫藥大學神經病學研究所附屬醫院神經內科主任醫師王共強解釋，「腦霧」並不是一個醫學 術語或科學術語，而是對一類談不上症狀的感覺的描述。

王共強說，早在冠病出現之前，腦霧已被用來描述慢性疲勞綜合症等狀況時出現的注意力下降和執行力障礙。主要包括思維和反應遲緩、模糊、混亂，精神感到疲勞，注意力不集中，或者無法集中注意力做一件事情等一種或多種表現。

他指，目前尚無研究能夠明確冠病和腦霧之間的因果性，但可推測，感染冠病帶來的身心疲乏虛弱，也會讓人在一定程度上出現腦霧症狀。

至於如何緩解腦霧症狀，王共強提示，可以合理攝入一些膳食補充劑，例如甘磷酸膽鹼（α-GPC）；良好的睡眠、合理的飲食和科學的鍛鍊可以改善記憶力，及其他腦霧症狀；此外，感染前接種疫苗 、增肌減脂，感染後及時抗病毒治療，以及足量飲水、增加蛋白攝入、充分睡眠和休息。

王共強說，只要好好調整，大部分腦霧會在一個月至一年之內逐步緩解。