湖北、雲南多地籲獻血：康復者恢復期血漿可救新冠重症

新冠疫情導致多地血液庫存告急，多省份倡議市民捐血。（新華社）

去年3月14日印發的第九版新型冠狀病毒肺炎診療方案中指出，康復者恢復期血漿可在病程早期用於有高危因素、病毒載量較高、病情進展較快的患者。湖北、雲南、河南 、江西近日等地倡議康復者獻血，指恢復期血漿可救治新冠重症患者。

觀察者網報導，湖北省衛健委網站12月30日發布「挽臂獻血，助力湖北戰疫——致全省人民無償獻血倡議書」。「倡議書」中強調，新冠病毒感染康復者血液分離出的血漿進行新冠病毒抗體檢測 ，抗體效價高的血漿，可以作為恢復期血漿用於重症、危重症患者的救治，新冠病毒感染重症患者由衷期盼康復者恢復期血漿拯救生命。

據報導，該倡議書稱，「當前，疫情 防控進入新階段，新冠病毒感染人數急劇攀升，我省無償獻血也面臨著最嚴峻的挑戰，一方面街頭獻血者寥寥無幾，斷崖式減少的獻血人數致使全省各地血液儲備已多日低於安全線；另一方面醫院超負荷運轉，手術患者、孕產婦、血液病等危急重症患者用血量急增，遭遇嚴重缺血困境。新冠病毒感染重症患者更是由衷期盼康復者恢復期血漿拯救生命（新冠病毒感染康復者血液分離出的血漿進行新冠病毒抗體檢測，抗體效價高的血漿，可以作為恢復期血漿用於重症、危重症患者的救治）」。

除湖北外，雲南衛健委27日發布的「致全省人民無償獻血倡議書」中也提到，「由於部分新冠康復者的血漿含有高效價抗體，可以救治新冠危重症患者，如果您已康復，期待您積極參加恢復期血漿捐獻，以實際行動挽救更多的生命」。

江西南昌大學第一附屬醫院也啟動了康復者恢復期血漿的招募採集工作。

據微信公眾號「南昌大學第一附屬醫院新聞中心」消息，近日，南大一附院聯合江西省血液中心快速響應啟動康復者恢復期血漿的招募採集工作，並於12月26日，迎來了疫情放開後首位恢復期血漿捐獻者。

消息指出，新冠病毒感染者康復過程中會產生特異性抗體，可有效的清除患者體內新冠病毒。

報導指出，河南洛陽12月19日首次利用新冠感染康復者血漿救治危重症患者。據河南省人民政府門戶網站12月21日消息，洛陽市中心血站紗南獻血屋內，十多名O型血市民19日紛紛挽袖獻血，最終有9人共獻全血3600毫升，他們是新冠病毒感染康復者，期望用產生抗體的熱血救治一名感染新冠病毒的89歲高齡危重症患者。

當日21時，首批從血液中分離出來的600毫升新冠病毒康復者血漿被緊急送往醫院，緩緩輸入患者體內，這也是洛陽首次利用新冠感染康復者血漿救治危重症患者。