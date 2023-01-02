金錢激勵 上海一線醫護收到6000元津貼
「上海一線醫護收到6000元補貼」的話題衝上微博熱搜，網友聞訊都認為合情合理，「該狠狠地發錢」。上海市衛健委近日發布「關於保障抗疫一線醫務人員力量的工作意見」的通知，提出疫情防控面臨新形勢新任務，廣大醫務人員承擔非常繁重工作任務，要進一步保障抗疫一線醫務人員力量。通知要求，在落實績效激勵方面，按要求向市、區兩級醫療機構中直接參與新冠病毒感染防疫和救治一線工作的醫務人員發放相關補助。
來源：youtube
南方都市報報導，據了解，發放對象包括市、區公立醫院和急救中心（含急救車的駕駛員、擔架員）、社區衛生服務中心等。目前已有多家上海醫療機構發放了一次性激勵獎。上海一線醫務人員2022年底陸續收到6000元人民幣(約869美元)的一次性津貼。
一位已經收到津貼的醫護工作者說，「我是30號收到的」，同時他還收到了一條短信，上面寫著「現正處疫情防控關鍵時期，市委市政府為表達對一線醫務人員由衷敬意和深深謝意，特此下撥階段性一次性津貼6000元。」
另據澎湃新聞報導，在巨大的收治壓力下，中國多省醫療系統取消元旦休假，迎戰新冠感染高峰。據不完全統計，目前為止至少有湖南、江蘇、山西、河北、陜西、黑龍江等省分的數十家醫院宣布全院取消元旦休假。
報導引述山西臨汾市人民醫院消息說，為全力保障患者就醫需求，充分發揮醫療機構在防控新階段的中堅力量作用，醫院12月28日召開線上疫情防控會議，決定全院取消元旦休假，全力保障醫療工作。
湖南長沙融城醫院31日則表示，根據上級部門疫情救治工作的要求，結合院內救治工作的實際情況，經醫院研究決定取消全院元旦假期，所有科室正常開放應診；而為全力做好疫情救治工作，即日起將暫停腸胃鏡、體檢及駕駛員等體檢服務。
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