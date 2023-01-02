金錢激勵 上海一線醫護收到6000元津貼

上海一線醫護收到6000元補貼，網友說合情合理。(取材自都市快報)

「上海一線醫護收到6000元補貼」的話題衝上微博 熱搜，網友聞訊都認為合情合理，「該狠狠地發錢」。上海市衛健委近日發布「關於保障抗疫一線醫務人員力量的工作意見」的通知，提出疫情 防控面臨新形勢新任務，廣大醫務人員承擔非常繁重工作任務，要進一步保障抗疫一線醫務人員力量。通知要求，在落實績效激勵方面，按要求向市、區兩級醫療機構中直接參與新冠病毒感染防疫 和救治一線工作的醫務人員發放相關補助。

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南方都市報報導，據了解，發放對象包括市、區公立醫院和急救中心（含急救車的駕駛員、擔架員）、社區衛生服務中心等。目前已有多家上海醫療機構發放了一次性激勵獎。上海一線醫務人員2022年底陸續收到6000元人民幣(約869美元)的一次性津貼。

一位已經收到津貼的醫護工作者說，「我是30號收到的」，同時他還收到了一條短信，上面寫著「現正處疫情防控關鍵時期，市委市政府為表達對一線醫務人員由衷敬意和深深謝意，特此下撥階段性一次性津貼6000元。」

另據澎湃新聞報導，在巨大的收治壓力下，中國多省醫療系統取消元旦休假，迎戰新冠感染高峰。據不完全統計，目前為止至少有湖南、江蘇、山西、河北、陜西、黑龍江等省分的數十家醫院宣布全院取消元旦休假。

報導引述山西臨汾市人民醫院消息說，為全力保障患者就醫需求，充分發揮醫療機構在防控新階段的中堅力量作用，醫院12月28日召開線上疫情防控會議，決定全院取消元旦休假，全力保障醫療工作。

湖南長沙融城醫院31日則表示，根據上級部門疫情救治工作的要求，結合院內救治工作的實際情況，經醫院研究決定取消全院元旦假期，所有科室正常開放應診；而為全力做好疫情救治工作，即日起將暫停腸胃鏡、體檢及駕駛員等體檢服務。