民眾瘋囤「蒙脫石散」等止瀉藥 院士：不存在特效藥

蒙脫石散。(取材自觀察者網)

中國疫情進入重症高峰，網傳Omicron變種病毒 株易導致腹瀉，導致中國民眾搶完退燒藥後改搶「蒙脫石散」等止瀉藥，一些電商平台已顯示沒貨，但專家提醒沒必要囤藥。此外，靜注人免疫球蛋白、阿茲夫定等藥品近日也突然爆火並衝上微博熱搜，一時間似乎「處處是神藥」。

有分析稱，購買民眾多是聽信網路傳言，囤藥應對在國外流行的XBB1.5毒株。對此，中國工程院院士張伯禮說，中藥西藥都不存在特效藥，更沒有神藥，囤特效藥不如囤「好身體」。

上觀新聞報導，近日，靜注人免疫球蛋白、阿茲夫定成為公眾防疫的「搶手貨」。武漢市第一醫院呼吸內科臨床藥師、副主任藥師鄧體瑛表示，民眾誤以為「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）」中提到針對新冠感染的免疫球蛋白（covid-19免疫球蛋白）是暫時性提高機體免疫力 的普通的「靜注人免疫球蛋白」。

靜注人免疫球蛋白。(取材自上觀新聞)

鄧體瑛說，「現階段普通靜注人免疫球蛋白在新冠治療存在一定程度的濫用，目前也尚無確切證據表明其對新冠有預防或治療作用」；且盲目注射有時反會干擾自身抗體的形成，導致自身免疫力難以建立。嚴重時可能會危及生命。呼籲普通人不要搶購，將藥品留給有需要的患者。

首款國產新冠口服藥阿茲夫定放開售賣也遭瘋搶。鄧體瑛提醒民眾，有關阿茲夫定的幾項研究數據均用於發病五天以內患者，發病超過五天以上的患者服用反而會有肝損傷的風險。

另北京 日報報導，與「蒙脫石散」、「諾氟沙星」相關的多個詞條昨天火上熱搜。原因是最近國外一些地區發現，變異株XBB感染後會出現惡心、嘔吐、腹瀉等胃腸道症狀。「蒙脫石散」、「諾氟沙星」均有治療腹瀉的效果。北京、上海、深圳多家藥房均表示，蒙脫石散售罄，淘寶的阿里健康大藥房等網上藥房，蒙脫石散沖劑也已脫銷。

浙江省人民醫院兒科主任醫師朱海嶠對蒙脫石散上了熱搜第一有些莫名其妙，他介紹，「蒙脫石散是一種治療腹瀉時常用的輔助藥物，實際上它並沒有止瀉作用」，沒必要大量囤藥。

報導說，諾氟沙星是抗生素的一種，常用於細菌引起的腹瀉，對病毒引起的腹瀉是無效的。且空軍藥理科主任醫師李忠東表示，動物實驗時發現動物胎兒骨頭有空泡樣改變，提醒小孩最好不要服用諾氟沙星。