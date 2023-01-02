高峰過了? 抗原試劑遭甩賣 布洛芬可現貨現買

在浙江杭州一家藥房，大門口的桌子上堆放著兩種不同規格的抗原檢測試劑。店員說，抗原檢測試劑其實一直有貨，但因為之前大家集中搶購，看上去很緊缺。(取材自都市快報)

半個月前全網斷貨的抗原檢測 試劑盒，一度被炒到8000多元一盒。目前日均供應量增長超過一倍，抗疫相關商品預計下周可恢復至日常水平。於是，網上出現甩賣抗原試劑潮，「虧本處理，現貨秒發」。有賣家說：我不要了，爛大街了，現在看到這個東西就頭疼！有網友表示，這說明高峰過去了。

21經濟網報導，在淘寶上搜索N95口罩 、抗原自測盒、布洛芬等商品，大部分均顯示為有貨狀態。其中N95口罩價格最低已經恢復至每只2元人民幣(約0.28美元)，抗原自測試劑盒單只價格最低也已降至5元以下。

都市快報報導，「虧本處理，求求大家快收了吧，現貨秒發！」從12月初的60多元一盒，最高炒到掛價8000多元一盒，一根小小的抗原檢測試劑在2022年末坐了回過山車。

一周前，家住浙江杭州城西的王女士在小區附近的藥店排隊40分鐘，終於買到了「標準三件套」：一盒抗原測試劑、一盒維生素C咀嚼片和一板布洛芬，總共花了187元。

報導說，當時還要定鬧鐘排長隊才能買到的抗原檢測試劑，這兩天基本上隨到隨買，每家藥店門口都能看到它們。

報導指出，線上現貨賣家也越來越多，相比之前價格也明顯回落。比如阿里健康自營的「可孚」檢測試劑，25人份一盒優惠後售價為137.25元，賣家說是現貨，可以直接下單。另一個賣家20人份的東方基因抗原檢測試劑，折後價為118.5元。

據報導，很多人在短短一個月裡經歷了搶購、囤貨的過程。不過現在，當初高價或排隊買來的抗原檢測試劑，因為一不小心囤多，不得不閒置轉讓。

微博 有個「抗原超話」，原本是網友們分享抗原檢測試劑購買渠道的平台，現在完全變成了大型閒置轉讓現場，很多疑似黃牛和中間商大量低價甩貨。有網友在評論區留言：「幫基層衛生院搶的，多了1500個。」

也有網友發布：「自己用不完， 可以出五個或一盒」；還有網友說：「出十支抗原，單價5.3元。」

報導指出，最近，「魚躍」血氧儀的價格從3個月前的89.4元，飆漲到339元（券後299元），短短3個月同樣的一台血氧儀漲幅達近2.8倍的消息。

目前，血氧儀的價格仍處於高位，不少熱門的型號需要預訂。但在杭州的一些藥店裡，已經能買到200元以內的指夾血氧儀。

杭州豐潭路上的武林大藥房，一款指夾式的血氧儀售價199元。店員說，血氧儀店裡一直有售。