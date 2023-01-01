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這國家宣布禁止來自中國旅客入境 強調不影響兩國友誼

記者陳言喬／即時報導
摩洛哥首都拉巴特。（取材自維基百科）
摩洛哥首都拉巴特。（取材自維基百科）

北非國家摩洛哥昨天（12月31日）宣布，鑑於中國新冠病例急增，自1月3日起，不論國籍，一律禁止來自中國的旅客入境，直至另行通知。

這是中國宣布1月8日將開放國境後，世界多國對中國旅客入境採取各種因應限制措施中，最嚴厲的一個。不過摩洛哥外交部也強調有關措施不影響兩國人民的深厚友誼，以及兩國的戰略夥伴關係。

路透報導稱，從數量上看，每年有成千上萬的中國遊客前往摩洛哥，這些遊客通常乘坐經由海灣國家的航班抵達當地。而在此之前，也有部分國家對來自中國的旅客實施了相關入境限制措施。

近期，美國、日本、南韓、義大利、西班牙、英國、法國、加拿中國續宣布本周起對來自中國的旅客實施檢疫措施，要求登機前出示48小時內的陰性檢測證明，入境後還要接受抽樣檢測。

但德國、葡萄牙、瑞士尚未宣布實施新的旅行限制，奧地利則強調了中國旅客前往歐洲所帶來的經濟效益。

部分中國網友稱，「摩洛哥此舉搞得好像我要去你們國家似的」、「世界盃拿了第四，飄了嗎？」、「一些不友好的國家就別去了。到最後看看誰急！中國這麼大，地貌這麼多，風土人情也不一樣。不在國內玩非要去國外幹嘛！」

不過，也有網友表示，中國疫情現在非常嚴重，目前情況還是非必要不出遊！

中摩關係近年逐漸升溫，據中國駐摩洛哥大使館網站，去年11月30日，中摩已簽署設立部長級的貿易暢通工作組的諒解備忘錄。目前中國已是摩洛哥第三大貿易夥伴，中摩將就消除貿易壁壘、推進貿易便利化，拓展雙邊貿易規模、促進貿易平衡等方向努力。

中國國家主席習近平去年12月9日出席在沙烏地阿拉伯舉行的首屆中國－阿拉伯國家峰會上，習近平與包括摩洛哥首相阿赫努什等國元首的共同會見，習近平發表主旨演講時提到，中阿要加強文明交流，擴大人員往來，深化人文合作等，中阿雙方並簽署多項合作文件。

習近平 檢測 義大利

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