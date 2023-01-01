中國農村底子薄、地域廣、人口多 官勸返鄉少接觸老年人

多位專家預估，中國的新冠疫情有從城市向農村擴大趨勢。(取材自微博)

多位專家預估，中國的新冠疫情 有從城市向農村擴大趨勢。元旦之後到農曆春節期間，新冠疫情將主要將影響中國農村和中小城鎮。由於這些地區醫療資源相對匱乏，且有大量老年人和有基礎疾病人群，呼籲官方啟動應急計畫，將更多醫療資源配置到農村基層。目前多省份正部署應對農村感染高峰，除投放藥品和抗原試劑，也勸導返鄉者「減少與家中老年人接觸」。

澎湃新聞報導，據中國工程院院士陳賽娟團隊與上海市公共衛生臨床中心范小紅團隊最新研究預估，春運期間城市和農村人口流動性將極大影響疫情走向，元旦之後到農曆春節期間，新冠疫情將主要將影響中國農村和中小城鎮，感染峰值將於2023 年1月中下旬出現，也可能提前到達。

值得關注的是，農村和中小城鎮醫療資源相對匱乏，且有大量老年人和有基礎疾病人群。研究團隊建議，當前急需為奧密克戎（Omicron）疫情向農村地區擴散啟動應急計畫，將更多醫療資源配置到農村基層，同時加強中小城鎮重症救治能力；並呼籲啟動高風險人群的第四劑疫苗 接種，保護民眾特別是困難群體的生命健康，以確保中國能平穩走出疫情，促進社會經濟有序恢復發展。

據報導，考量農村地區「地域廣、人口多、底子薄」，多省份正部署應對農村感染高峰。安徽省估算，城市地區疫情已達高峰，農村地區疫情第一波高峰期來臨時間可能提前，特別是即將實施新型冠狀病毒感染「乙類乙管」，農村疫情防控形勢嚴峻複雜。省委書記鄭柵潔要求全面提升醫療救治能力。

四川省印發農村地區疫情防控工作十條措施的緊急通知指出，四川省農村地區地域廣、人口多，醫療資源短缺，加上元旦、春節臨近，返鄉人員急劇增多，多重因素疊加，疫情防控形勢十分嚴峻。通知要求全力保障農民群眾就醫用藥需求，做好脆弱群體醫療救治，並嚴格控制農村集市、廟會、文藝演出、紅白喜事、農村壩壩宴等，督促減少人員聚集。

江西因應疫情由城市向農村發展，提出「五個強化」，包括強化農村疫情分析研判和防控指導、強化農村醫療服務能力建設及物資供應保障等，另針對農村尤其是偏遠山區居民，精準投放相關藥品和抗原試劑，同時要求返鄉者「減少與家中老年人尤其是合併基礎性疾病的家人接觸」，減少到農村集市、廟會、文藝演出等聚集性場所活動。