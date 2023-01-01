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輝瑞新冠仿製藥 中國代購炒賣到1盒三、四千人民幣

中國新聞組／北京1日電
一位藥品代購人員介紹，市場代購比較多的兩種仿製藥Primovir是綠盒包裝、Paxista是藍盒包裝。（取材自健康時報）
一位藥品代購人員介紹，市場代購比較多的兩種仿製藥Primovir是綠盒包裝、Paxista是藍盒包裝。（取材自健康時報）

中國疫情嚴峻，輝瑞新冠口服藥Paxlovid「一盒難求」，印度的仿製藥通過代購等方式近日在市場流通。目前有兩種仿製藥Primovir和Paxista，一盒的價格被代購賣到了人民幣3000-4000元（約578.32美元）左右。

健康時報報導，2022年3月17日，日內瓦藥品專利池（MPP）在官網宣布，35家企業已與之簽署協議，可仿製生產輝瑞新冠口服藥奈瑪特韋/利托那韋片（Paxlovid）。

一位藥品代購人員介紹，市場代購比較多的兩種仿製藥Primovir是綠盒包裝、Paxista是藍盒包裝。綠盒包裝的Primovir顯示藥品廠家是Astrica公司，Azista公司為輝瑞製藥授權的35家公司之一印度海德龍Hetero子公司；藍盒包裝的Paxista顯示藥品廠家是Azista公司，Astrica公司沒有發現位於已公布的35家名單中。

據報導，目前這兩款藥品主要是靠代購交易進行，在正規的電商平台已經搜索不到Primovir和Paxista兩款藥物，但仍可以通過搜索「印度代購」等關鍵詞私聊添加微信等非官方渠道購買。

據了解，雖然部分仿製藥獲得原版藥生產公司的官方授權，但新冠仿製藥的進口、銷售合法性仍然存疑，購買此類藥物依然有較高的健康風險。

印度 輝瑞 微信

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