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需求暴增 京滬廣部分醫院肺部CT檢查排長龍

中國新聞組╱北京1日電
北京市民在放射科排隊。（取材自極目新聞）
北京市民在放射科排隊。（取材自極目新聞）

疫情嚴重，肺部CT檢查需求暴增，醫院肺部CT檢查等候患者大排長龍，部分醫院當天肺部CT檢查已經掛不上號。

極目新聞報導，北京、上海、廣州疫情嚴重地區，醫院肺部CT檢查需求量急劇上升，部分科室醫生處於滿負荷運，未來一周掛號已掛罄。

在北京市海淀醫院，27歲、「陽康」十餘天的王先生，看到網上白肺相關的文章，為求心安前來進行檢查，他笑笑說，來排隊的只是小部分患者，還有很多人都在等待醫生開具檢驗單後，才能排隊等待CT檢查。

近一周以來，醫院肺部CT檢查需求量急劇上升，海淀醫院部分科室醫生處於滿負荷運作狀態，「目前我們醫院的醫生已全部停休。」

除北京外，其他城市肺部CT檢查也出現需求激增的情況。上海市同濟醫院工作人員表示，目前該院肺部CT檢測激增，呼吸科預約掛號已排隊到1月8日。廣州市第一人民醫院工作人員也表示，相關號源未來7天均已掛罄。

據報導，有部分網友表示，可以通過私營體檢中心的299元（人民幣，下同，約43.26美元）「陽康套餐」，檢查內容包括體檢常規檢查、血檢、尿檢，以及肺部CT檢查。由於不用排隊，雖然比起醫院貴幾百塊錢，但為了效率，有民眾還是願意去體檢中心。

另據澎湃新聞報導，隨著「沉默性缺氧」問題受到公眾關注，血氧儀（機）面臨著漲價、缺貨的情況，血氧儀在多個電商平台熱銷斷貨同時，價格也隨之上漲。其中，不乏有商家將原本不足百元的血氧儀現貨炒作至千元。

據報導，目前已有多地基層醫療機構提供免費血氧檢測服務，甚至也有個別地區為重點人群免費發放血氧儀。

北京市民在放射科排隊。（取材自極目新聞）
北京市民在放射科排隊。（取材自極目新聞）

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