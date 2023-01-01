不知新冠 中國農村90歲婦走2小時買藥

中國農村缺醫少藥，90歲婦人走了2小時去買藥。（取材自新京報）

疫情 正肆虐中國農村，衝擊獨居老人 的生命。新京報記者近日走訪西南某縣農村，發現一位90歲的獨居老人染疫後，步行兩小時去鄉上買藥；生病只熬了稀飯，靠月領低保人民幣120元（約17.35美元）過活。

新京報「出圈」欄目日前推出探訪四川樂山農村的影音報導，引發廣大回響，許多網友看過後表示難過心酸。

當地幾位老人說，生產隊裡基本上全部遭（病）了。當被問及兒女有沒有回來照顧，一位婆婆說：「兒女都在外面，今年錢又不好掙，你喊他回來照顧你有什麼意思嘛。」

記者走訪90歲獨居老人李婆婆的家，她說不曉得「新冠」，最近生病了，有流鼻涕、發燒，還有一身軟，遭了十多天了，才去弄藥回來吃。

李婆婆弄到的是一包感冒沖劑，去鄉上買的，自己走路要一個多小時才會到，「我早上8點就開始走的，這會可能得10點多吧」。

李婆婆說，自己平時吃的藥沒斷過，高血壓 、腿痛藥，什麼病都有。她都90歲了，孩子在外面打工還沒有回來，兒子在雲南，孫兒在深圳，都隔幾千里路，「要是鄉上整（治病）不了，死了就算了」。

根據中國民政部數據，截至2021年底，中國60歲及以上老年人口達2.67億。據調查，其中獨居老年人占比超過一半，部分大城市和農村地區比例甚至超過70%。中國疫情肆虐又缺醫少藥，正衝擊獨居老人的生命。

目前，新冠疫情已蔓延到不少城鎮和鄉村。「出圈」探訪西南某縣，縣城診所排長隊，家庭整體感染情況普遍。在農村，許多人出現症狀，一些老人對「新冠」沒有概念，只當做是「感冒」，並無準備；鄉村診所問診量大幅增加，退燒藥緊缺；有老人用偏方應對，生病了只能獨自面對。農村地區亟需普及疫情相關知識、增加基礎藥品供應。