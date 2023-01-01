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大城市疫擴 春節恐8成感染 上海已千萬級別 武漢危重症逾3成

中國新聞組／北京1日電
多地感染率逾六成，防重症和保護長者為當前防疫重點。圖為北京一家醫院裡不少長者在打點滴。（美聯社）
多地感染率逾六成，防重症和保護長者為當前防疫重點。圖為北京一家醫院裡不少長者在打點滴。（美聯社）

中國新冠感染蔓延迅速，上海市新冠疫情防控救治專家組組長張文宏表示，這一波疫情感染率非常高，很多大城市已超過一半，春節甚至將達八成；他並稱上海目前感染人數已是「千萬級別」，自己也已感染過新冠。另內蒙古鄂爾多斯疾控抽樣調查確診者，發現僅1.75%無症狀，且有高達八成五的患者自行服藥治療；武漢協和醫院重症和危重症患者占收治感染者超過三成。

張文宏近日受訪時表示，假設上海1000萬感染者中0.5％需住院，就意味著近期內有5萬人需住院，各大醫院要收治上幾千人。「老人感染率還是比較高的，重症患者也在增加」。這一波疫情感染率非常高，很多大城市已超過一半，春節甚至將達八成，他呼籲減少百人以上的聚餐。

張文宏談及自己確診新冠經歷時說，他感染後的症狀很輕。第一天居家休息，開了6、7個網路會議；第二天就到陽性病區查房了，周邊「沒有人覺得我感染過」，因為每天都在病房裡，都在工作。而他打過第4劑疫苗，自己的經歷讓他更支持疫苗接種。

他並表示，目前的主力毒株都是國外流行過的，BA.5、BF.7的重症率、死亡率與第一代奧密克戎（Omicron）很接近，「現在沒有發現新的特殊毒株」。

而據財聯社報導，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院陳賽娟與上海市公共衛生臨床中心范小紅領銜的聯合科研攻關團隊，隨機採集於去（2022）年11月23日至12月22日上海地區新冠患者，經基因測序確認30個已知奧密克戎亞型毒株，尚未發現新的變異株。

另據人民日報旗下健康時報，近日中國多個省市公布新冠感染評估數據，有些地方感染率達60％以上。為進一步了解新冠病毒的傳播範圍和速度，內蒙古鄂爾多斯市疾控中心開展網絡調查，截至12月30日0時獲得有效問卷2萬7502份，調查顯示，在確認自己感染新冠病毒的1萬6562人中，僅1.75%的人沒有任何症狀。

調查發現，受訪的感染者中，有高達85.41%的患者自行服藥治療；而有82.58%的患者出現共同居住人被感染的情況，其中60歲以上老人被感染占比30.57%，未成年人占比53.64%。該市已加強「一老一小」人群新冠病毒感染防控工作。

另澎湃新聞報導，去年12月7日以來，武漢協和醫院共收治新冠感染患者1萬6358人，其中，重症和危重症患者人數為5414人，占總人數的33.1%，是湖北省救治危重症合併新冠感染患者最多的醫療機構。該院急診患者呈現快速增長態勢，醫院全力收治危重症患者，據統計，危重患者救治成功率達到97%左右，預後良好。

疫情 疫苗 武漢

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