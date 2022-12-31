我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨年夜豪雨成災 金山101高速路關閉 雨量逼近173年紀錄

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

加拿大跟進 要求中國入境者出示陰性證明

中央社／渥太華31日電
圖為溫哥華國際機場。（新華社）
圖為溫哥華國際機場。（新華社）

加拿大今天表示將要求來自中國的旅客，在入境時必須持有採檢陰性證明。在此之前，美國等國也祭出類似舉措。

法新社報導，根據加拿大政府的聲明，鑒於中國確診病例急遽增加，加拿大將要求自中國登機的旅客，入境加國時必須出示搭機前2天內採檢的陰性證明。

加拿大政府表示，這樣的措施是「因應COVID-19確診病例在中國急速上升，且考量到與這些病例相關的流行病學與病毒基因定序資料十分匱乏」。

這項規定將於1月5日生效，並於30天後重新評估。

中國染疫人數大增，所通報的數據正確性也引發外界質疑，但北京當局仍在歷經近3年抗疫後，宣布自2023年1月8日起取消入境後核酸檢測和集中隔離等措施，同時恢復中國公民出境旅遊。

加拿大政府同時表示，也將檢測所有降落在多倫多或溫哥華的國際航班的廢水，以監控新的變異病毒株。

路透社報導，上個月30日，南韓、西班牙和法國加入美國、英國和印度等國的行列，對來自中國的旅客實施COVID-19採檢。

美國的篩檢要求同樣將於1月5日生效。

從中國前往加拿大以及美國的旅客，如果在起飛前10天以前確診，可以向航空公司提供康復證明文件，以代替陰性採檢結果。

加拿大 檢測 北京

上一則

迎2023 北京重現煙火氣 上海拉鍊式人牆回歸

下一則

習近平辦公室照片曝光 首見習與江澤民、胡錦濤合照

延伸閱讀

摩洛哥宣布將禁止中國旅客入境 避免病毒傳播

摩洛哥宣布將禁止中國旅客入境 避免病毒傳播
冬季風暴橫掃 加拿大湖濱社區第一排變「冰城」

冬季風暴橫掃 加拿大湖濱社區第一排變「冰城」
元旦起中國入境需PCR 王必勝：對岸不解封 疫情走不完

元旦起中國入境需PCR 王必勝：對岸不解封 疫情走不完
中國應接受美國捐贈疫苗

中國應接受美國捐贈疫苗

熱門新聞

(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20
中共總書記習近平。美聯社

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

2022-12-30 15:48

超人氣

更多 >
免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅

免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅
孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」
36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例
蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮
習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易

習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易