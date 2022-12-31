加拿大跟進 要求中國入境者出示陰性證明

圖為溫哥華國際機場。（新華社）

加拿大 今天表示將要求來自中國的旅客，在入境時必須持有採檢陰性證明。在此之前，美國等國也祭出類似舉措。

法新社報導，根據加拿大政府的聲明，鑒於中國確診病例急遽增加，加拿大將要求自中國登機的旅客，入境加國時必須出示搭機前2天內採檢的陰性證明。

加拿大政府表示，這樣的措施是「因應COVID-19確診病例在中國急速上升，且考量到與這些病例相關的流行病學與病毒基因定序資料十分匱乏」。

這項規定將於1月5日生效，並於30天後重新評估。

中國染疫人數大增，所通報的數據正確性也引發外界質疑，但北京 當局仍在歷經近3年抗疫後，宣布自2023年1月8日起取消入境後核酸檢測 和集中隔離等措施，同時恢復中國公民出境旅遊。

加拿大政府同時表示，也將檢測所有降落在多倫多或溫哥華的國際航班的廢水，以監控新的變異病毒株。

路透社報導，上個月30日，南韓、西班牙和法國加入美國、英國和印度等國的行列，對來自中國的旅客實施COVID-19採檢。

美國的篩檢要求同樣將於1月5日生效。

從中國前往加拿大以及美國的旅客，如果在起飛前10天以前確診，可以向航空公司提供康復證明文件，以代替陰性採檢結果。