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跨年夜豪雨成災 金山101高速路關閉 雨量逼近173年紀錄

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

迎接2023 京滬重現煙火氣、人潮 京廣機場客流回暖

中國新聞組／北京1日電
用 北京市民12月31日在一個購物中心合照，後方有2023年迎新裝置。當天是中國疫情防控政策大轉變後首個跨年夜，多個大城市出現聚集人流（路透）
用 北京市民12月31日在一個購物中心合照，後方有2023年迎新裝置。當天是中國疫情防控政策大轉變後首個跨年夜，多個大城市出現聚集人流（路透）

在2022年12月初防疫放開後，疫情有如海嘯式爆發，一線大城市首當其衝。在跨進2023年之際，北京的「陽康」們重回正常生活，商家和餐廳老闆開心的說「北京的煙火氣又回來了」；上海的南京路步行街，昨晚再次出現人山人海，疫情初爆地的湖北武漢，步行街更是水洩不通。

綜合媒體報導，在12月上旬，北京民眾因疫情不敢出門，北京街頭的餐廳、商場門可羅雀，賣場提早打烊，整個城市宛如一座死城，隨著確診者康復，北京市又重現生機。

報導指出，北京全長1472公尺的簋街餐飲一條街，90多戶商家已經恢復營業，一些餐廳恢復到24小時營業。北京馬路上湧現車潮、地鐵裡出現上下班人潮、民眾重新上館子吃飯，北京煙火氣逐漸回來。另外，買菜送餐平台的時效也明顯恢復。

跨年夜，上海的南京路步行街，再次出現人山人海。為了保障遊客安全和道路順暢，武警邁著整齊的步伐，再次組成「拉鍊式人牆」，引導遊客有序過斑馬線，疏導人流、車流，人數最高峰是200萬人次。

上海跨年夜再現「拉鍊式人牆」，南京路最高峰200萬人次。(取材自快科技)
上海跨年夜再現「拉鍊式人牆」，南京路最高峰200萬人次。(取材自快科技)

熱鬧的場景也出現在南京、成都、合肥等南方城市現。成都萬象城、重慶解放碑、合肥淮河路步行街都有跨年活動，武漢市江漢路步行街，不僅回復「煙火氣」，更是人山人海。「花炮之鄉」瀏陽用盛大煙花表演跨年迎接2023，四川的瓦屋山、峨眉山在元旦假期預訂人數達景區最高接待上限。

據報導，在元旦小假期裡，北京兩個機場昨天迎來客流小高峰，路面交通壅塞，白雲機場客流持續回暖，元旦預計進出港旅客超20萬人次，白雲機場商旅售票信息，2023年1月1-3日廣州出港機票價格開始走俏，多在4至6折，少量城市機票折扣更低至2折。

疫情過後，人們彷彿都鬆了一口氣。據明報報導，各地網友表示，「現在還有不敢出門的嗎？」微博帳號「深雪微涼」說：「醫院排醫院的，逛街玩逛街的，人類的悲歡並不相通。」

湖北武漢步行街人潮擠得水洩不通。(取材自微博)
湖北武漢步行街人潮擠得水洩不通。(取材自微博)

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