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清零轉向後習近平首度發聲：我們最大程度守護人民生命

中國新聞組／北京31日電
12月30日，全國政協在北京舉行新年茶話會。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山出席茶話會並觀看演出。(新華社)
12月30日，全國政協在北京舉行新年茶話會。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山出席茶話會並觀看演出。(新華社)

中國防疫鬆綁後，染疫數暴增，總書記習近平繼倡「愛國衛生運動」後，30日再發聲，「我們因時因勢優化防控策略，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展影響」。這是「新十條」後，習首度談及政策轉向。在民間，則有大批民眾湧入「吹哨人」李文亮的微博帳號留言，「三年了、我們都陽了。」

來源：YouTube

新華社報導，全國政協30日舉辦新年茶話會，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等出席。

習近平稱2022年，是中共和國家發展史上極為重要的一年。他提到2022年幾件大事包括：二十大的召開、中國「因時因勢優化防控策略，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展影響」，以及中國舉辦冬奧會、「慶祝香港回歸25周年」，以及「對台獨分裂行徑和外部勢力干涉進行堅決鬥爭」，推進中國特色大國外交等。

習近平指出，2023年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，要以鬥爭精神迎接挑戰，以奮進拚搏開闢未來，努力實現全年目標任務，為實現第二個百年奮鬥目標奠定良好基礎。

習近平最後說，實現中華民族偉大復興的夢想，需要海內外中華兒女共同奮鬥。要鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，形成同心共圓中國夢的強大合力。

就在習發言前一日，中央政法委指當局調整防疫正確。政法委29日開會強調，「因時因勢」調整防控政策是「實事求是，完全正確」，對於藉疫滲透破壞、造謠生事、擾亂社會秩序的行為，要堅決依法處理。

另據港媒報導，12月30日也是武漢疫情曝光三周年，大批網友湧到被視為疫情「吹哨人」的已故醫師李文亮的微博帳號留言致意，「三年了，這個社會不應該只有一種聲音」。

李文亮當時在微信群預警「確診了7例SARS」，令武漢「不明肺炎」疫情曝光。他過世後，微博帳號成為網民的「哭牆」，最後一則貼文留言早已超過100萬個。

新一輪留言中，有網友寫下「我們一家都陽過了」、「李醫生，我們好像又回到了原點」、「三年了，要以全民皆陽收場了」。

來源：YouTube

疫情 習近平 微博

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