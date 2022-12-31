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中疫情全面「蓋牌」 世衛促提供真實數據

中國新聞組／北京31日電
世衛總幹事譚德塞要求北京提供疫情真實數據。(路透資料照片)
世衛總幹事譚德塞要求北京提供疫情真實數據。(路透資料照片)

在中國全面「蓋牌」不再發布疫情數字後，不透明的疫情海嘯引發民眾恐慌與世界的廣泛不安。世界衛生組織(WHO)總幹事譚德賽29日表示，世衛組織需要更多詳細的信息才能對中國境內的疫情形勢作出全面的風險評估，他鼓勵中國持續追蹤疫情。

美國之音報導，譚德賽在推特寫下，世衛組織將繼續為中國提供醫療支持，保護中國的醫療體系。「我們依然關注（中國）局勢的發展，繼續鼓勵中國對疫情進行追蹤，為高風險人群進行疫苗接種」。

自從2019年年底武漢肺炎爆發後，世衛組織就試圖通過各種方法爭取北京提供真實的疫情數據。但這種努力遭遇了一連串的挫折。

譚德賽為得到北京同意世衛組織專家組前往武漢調查病毒起源而同中國當局進行了無數次的磋商。但在中方對敏感地點的嚴格控制下，專家在武漢的調查在沒有明確結果的情況下無疾而終。

此後，譚德賽多次呼籲北京與世衛組織分享數據，從而更好了解新冠病毒大流疫的源頭。

對此，中國外交部發言人汪文斌30日回應，中方一直本著公開透明的態度，同包括世衛組織在內的國際社會，分享有關信息和數據，第一時間分享新冠病毒基因序列，為各國的相關疫苗和藥物研製作出重要貢獻。中國將繼續密切監測病毒變異情況，依法及時公開透明發布疫情信息，同國際社會共同應對疫情挑戰。

疫情 世衛 北京

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