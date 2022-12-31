多地公布染疫率 海南半數、四川逾六成陽了

中國疫情激增，多人冒著風寒排長隊買藥。（Getty Images）

據中國多地公布新冠感染率，海南省預計達50%，浙江省衢州市30%至35%，四川省則高達63.52%，專家預估春節還有兩波疫情 。感染迅速擴散，也影響到死亡病例的發展。中疾控專家表示正在分析「超額死亡」數據。媒體人胡錫進則稱，最糟糕情況下，中國死亡率也會遠低於美國和歐洲過去三年發生的新冠死亡率，「大家完全可以對此保持信心」。

國家衛健委不再公布每日新冠感染數據之後，已有十多個省份疾控中心啟動新冠感染情況調查。海南省衛生健康委員會副主任李文秀30日，近日全省每天新增感染人數處於高位波動期，全省預計感染率已達50%，其中三亞市、海口市調查感染率為57.1%和52.8%，整體已過感染高峰。另有12個市縣處於快速爬坡期，感染率介於25%至37.5%。

李文秀表示，全省發燒門診及發燒診室陽性病人數已進入平台期。但隨著元旦及春節假期來臨、城鄉流動增加，及入境政策調整等因素，致海南會出現多個小高峰，帶來新的感染及重症風險。

浙江省衢州市疾控中心日前表示，該市目前總體感染率約30%至35%，感染者主要是中青年和青少年人群。四川省疾控中心也發布全省感染率為63.52%，每天新增感染已處於下降階段。

多位專家估計，隨著元旦與春節假期來臨，吳尊友預測，2023年1月下旬到2月中旬將出現第二波疫情，是由春節返鄉人潮推動，主要在縣城市和農村地區；2月下旬到3月中旬將出現第三波疫情，來自春節返崗潮，將同時波及城市與農村。

吳尊友並指出，中國的新冠疫情處在高位流行，但各省份進入的流行階段不同。像京津冀、成渝地區、華中部分省份，疫情發展相對比較早，目前可能流行的高峰時期都已經過去。重慶、安徽、上海、湖北、湖南等省市疫情正在高位流行階段。河南 、吉林、福建等省份疫情發展速度也比較快。

但感染擴散速度之快，也影響到死亡病例的發展。中疾控專家則表示，正在分析「超額死亡」，有結果後會對外公布。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友也指出，「超額死亡」能評估可能造成的低估。

官媒環球時報前總編輯胡錫進昨天在微博 發文說，各地重症增加，可能會死多少人這個問題非常令人揪心，未來幾周將是生命保衛戰的關鍵時期。他認為，即使在最糟糕的情況下，經過足夠長的時間，至少感染一次的人數佔全國人口的比例如果達到94%的話，也應該是到頂了；且如果按照同等統計標準，中國發生的死亡率也應該會遠遠低於美國和歐洲過去三年發生的新冠死亡率。大家完全可以對此保持信心。