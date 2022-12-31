上海重症高峰漸出現 急診量翻倍 啟「生命通道」分流患者

上海同濟醫院的急診處擠滿患者。(路透)

隨著新冠感染者數量增多，上海多家三級醫療機構急診就診量近日翻倍，八成是新冠感染者，其中不少有基礎性疾病的老人因新冠感染後致疾病加重，「上海重症高峰已慢慢出現」。不過由於急診中仍有少部分「非急診」需求人群，讓原本人手緊張的醫護人員壓力山大，上海官方已啟動分流就診「生命通道」，確保重症和非重症患者都能及時獲得救治。

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「我們正在集中力量，確保重症患者的救治。」澎湃新聞報導，近日，上海多家三級醫院急診量猛增，上海交通大學醫學 院附屬瑞金醫院副院長陳爾真說，集中力量救治重症患者，是三級醫療機構當前的重中之重，尤其當前急診者中不少是有重症化傾向以及出現低氧血症、胸悶氣促的危急重症患者等，65歲以上老人中有肺炎表現又占了一半左右，必須第一時間救治。

但翻倍增長的急診就診人群中有一些是「非急診」需求的病人。陳爾真說，比如出現發燒、咽喉痛、輕微咳嗽等但沒有胸悶、氣促的年輕人也跑來急診排長隊，最終也沒查出肺炎；有人一咳嗽就跑來急診，想要醫師開抗生素掛水；還有一些人專門跑來醫院配新冠抗病毒藥物，想為家人備點藥，這些都讓醫護人員無法專心救治重症。

陳爾真說，該院這兩天來，發熱門診的就診量下降約一半，但急診暴增，讓人手很緊張的醫護人員面臨很大壓力，呼籲分流就診讓出「生命通道」給重症感染者，一些沒有基礎性疾病的人群，優先選擇社區衛生服務機構或區級醫院就診。

上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院門急診辦公室副主任莊旭也呼籲年輕人將急診資源讓給真正有需要的老年人等脆弱人群。目前院裡急診患者不少是因咳嗽來做CT檢查、只需吃口服藥的年輕人，讓醫護人員疲於奔命。

報導指出，上海市衛健委正夯實新冠病毒感染者分級診療服務網絡，每個服務網格基本由一家市級綜合、一家區級綜合和數個社區衛生服務中心組成。全市249家社區衛生服務中心與53家區級綜合醫院、17家市級綜合醫院分別建立了三級對口聯動機制，暢通雙向轉診，落實新冠病毒感染者的基層首診、有序轉診。

嘉定區馬陸鎮、黃浦區豫園街道社區衛生服務中心都開通了24小時熱線電話，由醫師答疑。社區衛生服務中心診斷患者有危重症風險，上下聯動的綠色轉診通道立即開啟，馬陸鎮實測轉診不超過半小時。

隨著藥物供應向社區傾斜，基層醫療機構的藥品緊缺問題也得到緩解。陳建新說，社區衛生服務中心的藥品儲備量已從三天增加到能維持一周。輝瑞 新冠口服藥Paxlovid也在上海部分社區衛生服務中心投入使用，僅給重症感染者使用。