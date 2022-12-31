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輝瑞新冠藥遭瘋搶 中批准默克公司口服藥進口

中國新聞組／北京31日電
中國國家藥監局今天宣布，應急附條件批准默克公司的新冠口服藥Molnupiravir(右）進口註冊。左為輝瑞藥廠的Paxlovid。(路透)
中國國家藥監局今天宣布，應急附條件批准默克公司的新冠口服藥Molnupiravir(右）進口註冊。左為輝瑞藥廠的Paxlovid。(路透)

輝瑞新冠口服藥在中國黑市炒到天價，甚至傳出仿製藥也遭瘋搶。中國國家藥監局30日宣布，應急附條件批准默克公司的口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）進口註冊。

這是中國批准進口的第二款新冠口服藥。中國2月批准輝瑞藥廠的Paxlovid(奈瑪特韋/利托那韋片）進口後，Paxlovid的原廠藥與仿製藥本月在中國已被炒作到天價，但仍遭瘋搶斷貨；莫納皮拉韋的仿製藥也一藥難求。

中國國藥集團9月已與默克達成合作框架協定，莫納皮拉韋在中國獲批後，默克將該藥物在中國境內的經銷和獨家進口權授予國藥集團；國藥集團中國生物將在獲得默克莫納皮拉韋技術轉讓後，積極推進生產和供應。

據每日經濟新聞29日報導，在地下交易市場，輝瑞的Paxlovid原廠藥價格飆漲，有黃牛報價人民幣上萬元一盒。

在買不到原廠藥的情況下，一些人退而求購Paxlovid的印度仿製藥，但一盒仿製藥的價格也在2500元左右，而且多名代購表示沒有現貨，付款幾天後才會安排發貨。此外，有不少網友表示在購藥時被騙。

一名上海市民表示，她前段時間從黃牛手中買到一盒Paxlovid，價格為9500元。隨後，記者聯繫黃牛，他表示原廠藥數量非常緊缺，價格為1.5萬元一盒。

新冠口服藥在中國也是處方箋藥，患者必須到醫院看診由醫師開具處方才能取得，醫療機構的醫保採購價格為2300元。

默克 輝瑞 國藥

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