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中國多地公布感染調查 四川染疫率高達63.52%

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中國多地公布感染調查 四川染疫率高達63.52%

中央社台北30日電
中國疫情激增，多人冒著風寒排長隊買藥。（Getty Images）
中國疫情激增，多人冒著風寒排長隊買藥。（Getty Images）

中國在難以準確掌握染疫數據下，改為由地方政府進行感染率問卷調查。近日多地公布數據，其中海南省預計感染率已達50%，浙江省衢州市感染率介於30%至35%，四川省則高達63.52%。

綜合中國新聞網及澎湃新聞30日報導，近兩週中國已有十多個省份疾控中心啟動COVID-19感染情況調查。

海南省衛生健康委員會副主任李文秀30日在省疫情防控工作指揮部記者會表示，近日全省每天新增感染人數處於高位波動期，全省預計感染率已達50%，其中三亞市、海口市調查感染率為57.1%和52.8%，整體已過感染高峰。另有12個市縣處於快速爬坡期，感染率介於25%至37.5%。

李文秀表示，19日到25日，海南城市感染率超過40%，農村感染率約為24%。海南目前流行的毒株主要是BA.5.2，相對其他變異株感染後的症狀比較輕。

目前海南全省發燒門診及發燒診室就診量仍處於比較高的就診次數，陽性檢出率從11日的11.31%上升到19日峰值的47.01%，此後呈下降趨勢，29日陽性檢出率降至30.61%，陽性病人數進入了平台期。

李文秀表示，隨著元旦及春節假期來臨、城鄉流動增加，及入境政策調整等因素，一定程度上促進疫情傳播，導致海南會出現多個小高峰，帶來新的感染及重症風險。

浙江省衢州市疾控中心23日發出疫情流行現狀問卷調查表，28日該市在疫情防控記者會透露，參考問卷調查數據，該市目前總體感染率約30%至35%，主要集中在城區和大的鄉鎮，感染者主要是中青年和青少年人群，農村老年人群感染率還不高。

四川省疾控中心已在17日、24日啟動兩輪問卷調查。四川疾控25日晚發布問卷結果，全省感染率為63.52%，較19日首輪調查結果（46.93%）上升16.59個百分點，陽性檢出的高峰期集中在12日至23日，並指目前每天新增感染已處於下降階段。

中國國務院聯防聯控機制27日舉行的記者會上，中國疾控中心傳防處主任醫師殷文武表示，防控措施調整之後，將採取多種措施收集疫情相關訊息，以評估疫情強度及發展趨勢，包括繼續展開法定傳染病網路報告，收集哨點醫院訊息、藥店發燒藥品和120求救訊息等數據。國家疾控中心跟各地保持聯繫。

疫情 國務院

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