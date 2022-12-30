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Omicron「會咬人」 張文宏提監測4指標…這狀況須送醫

記者林則宏／即時報導
圖為天津市第一中心醫院28日擠滿新冠患者的景象。Getty Images
圖為天津市第一中心醫院28日擠滿新冠患者的景象。Getty Images

中國新冠疫情持續升溫，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，對於脆弱人群，Omicron可能會「咬人」，必須從症狀、氧飽和度、體溫、脈搏等四個方面進行監測。

據上海澎湃新聞報導，張文宏29日在一場網路直播科普講座中表示，劃定新冠感染低、中、高風險人群，有三個衡量標準：年齡、基礎疾病情況、疫苗接種情況。

具體來說，年齡在80歲以上，基礎疾病穩定/不穩定，未全程接種疫苗人群；年齡在65~80歲之間，基礎疾病不穩定，無論是否全程接種疫苗；年齡大於65歲，基礎疾病不穩定，未全程接種疫苗人群，以上均屬高風險重點人群。

中風險次重點人群則是以下三種：年齡大於65歲，基礎疾病不穩定，全程接種疫苗人群；年齡 65~80歲，基礎疾病穩定，未全程接種疫苗人群；年齡大於80歲，無基礎疾病或基礎疾病穩定，全程接種疫苗人群。

針對脆弱人群如何做好居家監測？張文宏給了四個指標：症狀、氧飽和度、體溫、脈搏。發燒、喉嚨痛、咳嗽等均屬於普通症狀，但當脆弱易感人群出現呼吸困難、胸痛、意識模糊、持久高燒的高危症狀時，就要及時就醫。

在氧飽和度方面，張文宏建議家中常備血氧儀，當氧飽和度持續低於95%時，就要注意。張文宏也建議家中常備體溫計，易感人群最好早晚各量一次體溫，同時可通過智慧型手表或血氧儀及時監測脈搏。

對於中國疫情鬆綁的時間點，張文宏稱，現在放開符合全球疫情大趨勢。放開後雖會出現感染高峰，但目前疫情正在或已經從全球大爆發向地方性流行轉變。

張文宏以台灣為例指出，截至12月24日，台灣新冠肺炎患者累計達862萬7,651例，輕症/無症狀患者占99.55%，中/重症患者占0.45%，重症患者占0.19%。重症患者占比較小，但目前依然造成醫療高峰的原因是中國的人口基數較大，所以接下來醫務人員可能面臨較大壓力。

對於易感人群的飲食照顧，張文宏建議，要營養，但不能過量，對老人的飲食照料要像「寶寶」一樣，尤其要注意對優質高蛋白、奶及奶製品的補充，建議每日攝入量在150~200克，每日攝入奶及奶製品300克，蔬菜攝入量要大於250克，必需脂肪酸控制在25~30克。

張文宏說，「對易感人群來說，接下來的元旦、春節是一個坎兒，需要重點保護。建議返鄉人員減少聚集性活動，與未感染的老人聚集要注意防護，春節是團圓的節日，注意防護，才能開心過年。」

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