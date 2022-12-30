強制篩檢中國遊客? 紐澳英泰不跟進 歐盟也贊同

中國12月初放棄動態清零後，不少國家憂心疫情擴散，紛紛宣布因應管制措施。 (中新社)

中國鬆綁防疫限制後病例激增並開放國民出境，美國、日本、南韓 等國如臨大敵，陸續對中國入境實施強制篩檢措施，其中被外界視為中國盟友的北韓甚至高規格禁止中國公民入境。不過紐西蘭、英國、泰國等表示暫不跟進，包括與中國關係緊張的澳洲 也暫不更動中國公民入境規範，甚至進一步釋善意稱中國若取消對澳貿易制裁，澳願撤銷向世界貿易組織（WTO）的申訴。

中國自1月8日起開放國民出境，由於時值中國的新冠疫情爆發，義大利、美國、日本、印度、菲律賓等國陸續對中國入境的旅客恢復強制或收緊篩檢措施。

而據中國國家移民管理局網站，北韓暫時禁止中國公民入境，並對包括北韓公民在內的所有近期入境人員進行30天隔離觀察。由於網站沒有顯示更新時間，尚不知北韓此規定是何時發布。

南韓也宣布對中國入境公民從嚴。韓聯社引述南韓國務總理韓德洙表示，2023年2月底前，所有入境的中國旅客在登上飛南韓航班前都必須出示PCR或抗原檢測 陰性結果，並在抵達南韓的第一天接受PCR檢測。並限制向中國公民發放短期簽證、暫時停止擴大飛往中國的航班。

不過也有多國暫時不會對中國公民入境出台新的限制措施，除日前宣布的新加坡、德國外，澳洲和紐西蘭昨天也表態。路透報導，澳洲總理艾班尼斯表示，雖然若干國家要求對中國旅客採取強制新冠檢測，不過澳洲在允許中國旅客入境的規範上不會更動。

不僅如此，聯合早報報導，澳洲貿易部長法雷爾12月29日說，中國若取消對澳洲的出口制裁措施，澳洲願意考慮撤銷向世貿組織就中國實施經貿制裁提出的申訴案。澳洲因為北京對澳洲薏米、酒類和海鮮出口實施制裁措施，向世貿組織申訴，世貿組織預計2023年初進行仲裁。

報導並稱，自澳洲總理艾班尼斯2022年5月贏得大選以來，澳中關係已趨向穩定。

紐西蘭國家廣播電台報導則稱，紐西蘭沒有對中國入境旅客恢復實施新冠檢測的計畫。泰國曼谷郵報引述泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷12月29日說，「疾病控制措施不僅要關注公共衛生，還要關注經濟利益」，「我們將像對待來自其他國家的遊客一樣對待中國遊客」。

另中央社報導，歐洲聯盟（EU）衛生機關昨天表示，儘管中國新冠病毒病例激增，他們仍認為不必要強制要求來自中國的旅客接受篩檢。英國英國政府發言人昨天說，英國暫無入境新冠篩檢的計畫。

對於美日等國對中國公民加強防疫篩查，中國外交部發言人汪文斌昨曾表示，各國防疫措施應當科學適度，對各國公民一視同仁，不應影響正常的人員交往和交流合作。