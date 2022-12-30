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中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

義大利檢測入境中國旅客 未發現新病毒株

中國新聞組／北京30日電
義大利對來自中國的旅客實行強制入境篩檢。(路透)
義大利對來自中國的旅客實行強制入境篩檢。(路透)

中國宣布放鬆出境限制後，義大利聲稱從中國搭機入境米蘭的旅客裡，有一半呈新冠陽性反應。總理梅洛尼（Giorgia Meloni）29日稱，中國旅客在米蘭接受新冠病毒檢測，義方已完成其中一半病毒樣本的基因排序工作，暫未發現新變異病毒株。

香港01引述安莎社報導稱，米蘭馬爾彭薩機場之前已宣布對抵達機場的中國旅客展開檢測，當地官員指，在26日兩個來自中國的航班中，有近半人檢測呈陽性。  

衛生部長斯基拉奇28日向國會表示，為保護義大利民眾，所有來自中國的旅客都須接受拭子檢測，有關措施即時生效，暫定執行至2023年1月30日，到期後將重新評估是否延續。

他沒有說明會對檢測呈陽性的旅客採取什麼措施，但米蘭周邊的倫巴第大區及羅馬周邊的拉齊奧地區，當地衛生主管表示，檢測呈陽性者會在衛生當局預留的建築物內隔離。

梅洛尼在記者會上表示，義方已完成其中一半病毒樣本的基因排序工作，從中國入境旅客的病毒樣本都是新冠病毒變異病毒株Omicron。

梅洛尼說：「這是挺令人放心的。義大利的疫情已受到控制，沒迫切的憂慮。」

中國開始放寬防疫措施後，國內確診個案急增。義大利28日宣布要求所有從中國入境義大利的人士接受強制新冠病毒檢測。梅洛尼29日稱，義大利希望歐盟效仿其做法，因為若這措施不延伸至整個歐盟範圍，就有機會變得「不完全有效」。

檢測 義大利 梅洛尼

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