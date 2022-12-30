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中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

CDC：「重新考慮」赴中國旅行 非去不可先打補強針

對中國飛來旅客進行新冠篩檢 歐洲疾控中心：不合理

編譯周辰陽／即時報導
中國各地陸續傳出疫情爆發，日前宣布將放寬出入境管制後，部分國家則決定實施額外的限制，但歐盟疾控機構認為此舉「不合理」。（Getty Images）
中國各地陸續傳出疫情爆發，日前宣布將放寬出入境管制後，部分國家則決定實施額外的限制，但歐盟疾控機構認為此舉「不合理」。（Getty Images）

中國12月初終於解除新冠清零政策，儘管各地陸續傳出疫情爆發，日前仍宣布將放寬出入境管制，讓部分國家決定實施額外限制。不過，歐盟的疾控機構認為，對來自中國的旅客進行新冠篩檢「不合理」（unjustified）。

BBC報導，歐洲疾控中心（ECDC）在聲明指出，鑒於中國免疫力低與近來放寬規定，預計將出現大量的新冠確診。不過，歐盟免疫力較高，意味著中國的新冠案例激增預期將不會影響歐盟。

ECDC指出，在中國傳播的新冠病毒變異株已經在歐盟流通。跟已在歐盟發生的感染人數相較，來自中國的潛在輸入感染「相當低」（rather low）。同時，歐盟居民具有相對高的疫苗接種與免疫。ECDC補充表示，「我們保持警惕，將在必要時準備好動用緊急剎車機制（Emergency brake）」。

此前新聞報導，在日本率先宣布中國旅客實施落地強制篩檢後，美國、義大利、台灣、南北韓與印度陸續推出程度不一的限制。義大利29日更敦促歐盟其他成員國跟進，確保中國抵達者進行檢測與必要時隔離，但其他成員國對此潑了冷水，認為現階段沒必要採取此一措施。

歐盟 義大利 免疫力

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