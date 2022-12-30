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農村疫情延燒 村醫：所剩的藥只能再堅持3天

中國新聞組／北京30日電
中國退燒藥被搶購一空。（Getty Images）
中國退燒藥被搶購一空。（Getty Images）

「新十條」發布後，中國多地新冠病毒疫情爆發，致退燒藥等涉疫物資供應緊張。而被官方視為疫情重中之重的農村地區，因防疫能力較薄弱，加上依然面臨藥物及抗原短缺、人手不足及缺錢等問題，高峰還沒來就全村村民幾乎都發燒了，有的村醫剩藥最多只撐三天。隨著春節返鄉潮到來，基層醫務人員擔心，農村醫療系統恐難承擔這更大的壓力。

「從12月17日到24日，短短一周時間，接診的感冒發燒患者數量就超過了往年一年的總和。」中國慈善家雜誌引述河南安陽某村衛生室唯一的村醫何雲秋（化名）表示，12月中旬開始，每天都有幾十個感冒發燒病人湧入她的診所，沒有抗原檢測試劑盒，又缺醫少藥，陽了的何雲秋乾脆住進診所，每天至少工作12小時看診和上門輸液。

在農村，大部分病人都喜歡輸液，認為好得快，但何雲秋一直堅持能吃藥就不打針，能打針就不輸液。但到了12月19日實在缺藥，對一些高燒病人，何雲秋也開始每天要給二、三十人輸液。藥早已買不到，這時幾乎每家都有發燒病人，何雲秋覺得進抗原也沒意義了，「不過，不測的話，你也可以說整個村沒一個人陽，但是全都感冒發燒了」。

遭遇缺藥難題的不光是何雲秋，全鎮44個村的村醫，在這時都缺藥。12月24日開始，何雲秋接診的發燒病人降到了十幾個人，但她並不認為這波高峰已經過去，她只是給大家退燒了而已，因為很多陽過患者還有各種後遺症，「大家都為省錢選擇在家躺著硬扛」。

中國新聞周刊引述陝西省漢中市西鄉縣堰口鎮村醫楊春（化名）表示，村裡有近800老人，感染人數逐漸上升，但僅兩名村醫，壓力很大。剩藥最多還能堅持三天，鎮上的衛生院、縣裡的醫院藥品存量也不樂觀。他擔心沒有藥，有基礎病的老人感染數量持續增加，接下來會非常麻煩。

安徽省黃山市祁門縣光華村村醫鄭甫仁表示，最近一星期看病的人突然大增，他那裡的退燒藥全沒了，自己和家人也都感染，「但全村只有我一個醫生，很多老人都指望我，我不能躺下」。他說，取消核酸後，因為沒有抗原，他也沒有辦法準確判斷，來的人到底是新冠患者，還是冬季流感，還是普通感冒，只能根據經驗對症治療，並反覆叮囑那些還沒感染的老人盡量別出門。

俠客島昨天發表評論指出，對老百姓來說，目前除藥品，重要的還有權威真實的信息以及政府公開透明的應對態度，比如感染率多少、重症率多少、市場備藥情況、政府做了哪些準備等等，這些數據對於安定民心至關重要。既然要管，還得管得科學精準，那就多用詳實數據說話，多求解決問題的實效。

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