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緩解新冠焦慮、失眠 北京衛健委：可打太極、做瑜伽

中國新聞組／北京30日電
隨著疫情升溫，近期焦慮、抑鬱患者明顯增加。(記者林則宏／攝影)
隨著疫情升溫，近期焦慮、抑鬱患者明顯增加。(記者林則宏／攝影)

近期，隨著防疫鬆綁導致確診者大增，焦慮、抑鬱患者也明顯增加。據北京市衛健委網站消息，為幫助和指導處於恢復期的新型冠狀病毒感染者自我健康管理，北京市衛生健康委員會組織專家制定「新型冠狀病毒感染者恢復期健康管理專家指引（第一版）」，建議用意念和太極緩解失眠，也可冥想、做瑜伽。

界面新聞報導，今年6月上海解封後，各大醫療院所的身心科門診量暴增。近期，隨著防疫鬆綁導致確診者大增，近兩周上海市精神衛生中心焦慮、抑鬱患者又明顯增加。

由於越來越多人都「陽」了，有的人總感覺自己身體不舒服，喉嚨痛、頭痛、肌肉疼痛，但卻老測不出「陽性」。報導稱，不少人覺得自己得了「幻陽症」，因此感到焦慮和抑鬱。報導說，近期上海還有一些病情原本平穩、正在逐步減藥的焦慮症患者，最近隨著疫情升溫也再次回到門診。

北京日報報導，北京市衛生健康委員會組織專家制定「新型冠狀病毒感染者恢復期健康管理專家指引（第一版）」其中提到，根據世界衛生組織「新冠肺炎個人康復指南」，結合臨床觀察和人群調查，新冠病毒感染者恢復期人群目前主要存在以下健康問題：呼吸急促、體力活動與鍛煉受限、體力下降和疲勞感、聲音嘶啞與咳嗽、吞嚥問題、嗅覺味覺問題、焦慮抑鬱和睡眠問題、身體疼痛等。

感染新冠病毒康復過程中可能出現入睡困難、睡眠時間短、眠淺、多夢等症狀。對失眠問題的建議：有規律的入睡和起床時間。確保所處的環境沒有讓你分心的事物，如過強的光線或噪音；嘗試在睡前一小時停止使用手機和平板電腦等電子設備；盡可能減少尼古丁（例如吸菸）、咖啡因和酒精的攝入；嘗試幫助入睡的放鬆技巧，例如冥想、正念減壓療法、意念或沐浴、芳香療法、太極、瑜伽和音樂等。也可用中藥泡洗等方法。

對此，網民紛紛表示，「我建議磚家用意念對抗飢餓，我希望磚家明天就嘎嘣」、「磚家，衛健委，衛生，健康，委員會，意念，太極」、「要衛健委有什麼用呢？」、「他幹嘛不直接發功給大家把病治好了呢？」、「自己催眠自己就行了還要來免費教大家，真熱心」、「裝神弄鬼」。

北京 失眠 防疫

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