輝瑞新冠口服藥Paxlovid 北京部分醫院供應

北京朝陽醫院患者在急診大廳候診區等候就診。 (中新社)

北京 開始有醫院向患者提供輝瑞新冠口服藥Paxlovid（奈瑪特韋/利托那韋片)。有確診家屬表示，儘管家中老人無法直接到醫院，但是醫生開處方時詢問得十分詳細，反覆核對，病人能夠放心服用。此外，多家北京社區醫院雖已完成相關培訓，但目前尚沒有Paxlovid藥物儲備。

香港文匯報報導， 一位確診家屬29日一早趕到北京豐台一家醫院的發熱門診，為在京外的家中感染高齡長輩問藥。她表示，因為購買Paxlovid需醫生先開具處方，很多人一早就趕到醫院掛號、排隊、求診。

這位家屬向醫生詳細介紹了84歲老人症狀，包括從視頻中觀察老人目前狀態，出示老人肺部CT等醫學檢查結果。在確認老人核酸結果呈陽性並屬輕症感染者之後，醫生並仔細詢問了老人最近檢測的體溫、血壓 ，以及老人日常服用的降血壓和心臟病藥物。此後，醫生要求該家屬簽字確認後才開具處方。醫生還再三叮囑服藥注意事項，包括肝腎功能差者不宜服用、藥片需整片吞服以及防止藥物過敏等。

據這位家屬表示，由於老人醫保 不在北京，個人實際購買價格為1890元人民幣(約271美元)/盒。她引述醫院工作人員稱，如果用北京醫保購買，個人只需交付189元，剩餘部分由醫保支付。

據了解，北京近期已在各社區衞生服務中心完成一輪線上培訓，為將Paxlovid配送至社區醫院做準備。報導說，經向多家社區醫院查詢獲悉，目前其尚未有Paxlovid藥物儲備。