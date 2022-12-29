中國低估新冠死亡數？衛健委：傳播期很難準確判斷

中國退燒藥被搶購一空。（Getty Images）

隨著大規模核酸檢測 取消，中國是否低估當前新冠死亡人數？國家衛生健康委員會新冠疫情 應對領導小組專家組組長梁萬年29日表示，在疫情流行和快速傳播期，很難準確判斷有多少病死率、死亡率。從公共衛生角度來看，只有疫情周期過去後，才能比較精準地判斷真正的病死率和死亡率大小。判斷一場疫情對人群的危害，特別是對生命安全和健康的危害，其中死亡是一個重要指標，中國專家團隊和中國政府一直高度重視。

界面新聞報導，梁萬年說：「現階段應該把防重症、防病亡作為優先，這也是防控策略重點調整的體現，把防死亡放在一個非常優先的位置。」

中國國家衛生健康委員會新冠疫情應對領導小組專家組組長梁萬年（左起）、國家衛健委醫政司司長焦雅輝、中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友（右）29日在北京接受採訪。（中新社）

針對中國疫情防控是否放開太快，梁萬年表示，中國疫情防控政策調整是基於對病原體和疾病的認識、人群免疫水平和衛生健康系統抵抗能力、社會公共衛生干預措施三者的判斷，現在的調整是恰當的、科學的，也是依法的，符合中國防控實際的。

談及未來如何防控新毒株，梁萬年說，中國非常關注病原體變異情況監測，也積極參與全球病原體監測工作。一旦發現新的變種，或者變異導致病毒致病力、傳播力、毒力等方面發生變化，中國會及時通報世界衛生組織，並在防控方案、醫療救治等方面做好相應的優化完善和調整。

談及口岸開放會否加劇醫療資源不足的問題，中國國家衛生健康委員會醫政司司長焦雅輝29日表示，不同省份、不同城市正在經歷不同的疫情階段，對於現在處於疫情高峰的城市，醫療資源曾經出現過結構性的供需矛盾，針對這些情況，中國採取了多種措施，包括擴大醫療服務供給，擴容醫療資源等。她認為，1月8日防控政策調整後，開放口岸和邊境 後的人員往來不會造成中國醫療資源的緊張情況出現。

另據路透報導，總部位於英國的健康數據公司Airfinity 29日表示，中國每天可能有大約9000人死於新冠病毒，幾乎是一周前估計的兩倍。

Airfinity在一份聲明中表示，自12月1日以來，中國累計死亡人數可能達到10萬人，感染總人數為1860萬人。它表示，在實施最近對報告案例的更改之前，它使用的模型基於中國各省的數據。

Airfinity預計，中國的新冠感染將在1月13日達到第一個高峰，每天有370萬例。

Airfinity預計，死亡人數將在1月23日達到每天2萬5000人左右的峰值，自12月以來累計死亡人數將達到58萬4000人。

根據Airfinity的聲明，預計到4月底，中國將有170萬人死亡。