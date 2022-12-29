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憂新變種 嚴查來自中國的旅客…北京資訊慢 全球心慌

中央社北京29日綜合外電報導
圖為28日在北京，一名官員在收集民眾的護照，以便更新或重新申請。美聯社
圖為28日在北京，一名官員在收集民眾的護照，以便更新或重新申請。美聯社

美國、日本和其他國家現在對於從中國入境的旅客強制要求新冠篩檢，反映全球擔憂中國疫情持續延燒可能衍生新的變異株，以及北京將資訊通知世界其他地區的速度可能不夠快。

美聯社報導，截至目前中國並無通報出現新的新冠肺炎變異病毒株。但從過往紀錄來看，若有任何跡象顯示有新的變異株正在發展，北京可能不會分享相關資訊，這使得世界其他地方可能爆發新的疫情。

美國28日宣布，為防範新變種病毒入侵，加上考量中國疫情資訊欠缺且不透明，自1月5日0時起，所有來自中國及港澳的旅客皆須出示搭機前2日內篩檢陰性證明。

日本首相岸田文雄27日也宣布，30日起對從中國出發的旅客在入境時實施病毒篩檢，陽性就須隔離7天。當時他也對於缺乏資訊分享表達類似疑慮。

印度、南韓、台灣與義大利同樣對從中國入境的旅客祭出不同的篩檢要求。德國衛生當局雖然尚未採取類似預防措施，但表示正在密切注意情勢。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）最近表示，世衛有必要獲得更多有關中國疫情嚴重程度的資訊，尤其關於醫院與加護病房住院情況，「以對實地情況進行通盤風險評估」。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國中心主任余茂春指出，國際社會之所以對中國抱持這樣帶有怒氣的質疑態度，直接原因正是中國突然且缺乏適當準備就撤銷原本嚴格的防疫政策。

他透過電子郵件受訪時表示：「你不能這麼長時期實行失去理智且注定失敗的清零封控，然後又突然把一大群確診者從中國這個籠子釋放到世界，造成在其他國家可能再有數億人染疫。」

自從新冠肺炎最先於2020年初在中國武漢爆發一波大流行後，中國的染疫人數維持相當低；但北京本月稍早將許多嚴格的防疫限制取消後，病毒便開始在境內迅速擴散，導致感冒藥短缺、發熱門診大排長龍，醫院急診室也因缺乏量能而拒收病患。

此外，遺體火化量大增為原來7倍。廣州市殯儀館甚至要求亡者家屬將喪禮延後到次月舉行。

然而中國並未廣泛通報這些情況，並怪罪西方媒體報導渲染。但自從新冠肺炎出現以來，中國便遭外界指責管制疫情相關資訊。

根據美聯社調查，中國當局2020年針對內部有關新冠肺炎來源的研究結果，控制相關資訊傳播。世衛一專家小組今年也在一份報告當中指出，有關疫情如何開始仍缺乏「關鍵片斷資料」，呼籲進行更深入調查。

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