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確診工人可回崗 新冠疫情迅速蔓延 中國復工復產難度大

中國新聞組／北京29日電
特斯拉。(取材自IT之家／圖源Pexels)
特斯拉。(取材自IT之家／圖源Pexels)

隨著中國新冠疫情政策大轉向，中國政府正將關注點重新放回經濟增長。為了減少感染者激增對中國國內經濟的打擊，在一些城市，新冠病毒陽性的工人被告知可以回到崗位，但這可能造成疫情迅速蔓延，中國推動復工復產難度大。

美國之音報導，雖然中國在12月初放棄了一些嚴格的疫情限制措施，並在26日宣布將在1月恢復對外通關，但國內生產力的恢復正面臨壓力。中國大部分人口被感染或面臨感染新冠病毒的風險，在恢復期間難以工作。

為了最大程度推動復工復產，北京、浙江、重慶、安徽和貴陽等地近期均表示，允許新冠感染無症狀或症狀較輕的患者重返工作崗位，以保持經濟運行。但疫情大爆發造成醫療、物流和超市等行業的基層工作者出現短缺。中國的科技中心城市杭州市上周發布通知，倡議有閒暇的市民參與外賣配送。

然而，這種推動經濟增長的做法是有代價的，讓陽性的工人繼續上班有進一步傳播病毒的風險。繼本月初放開新冠限制以來，中國各地的新冠病例呈爆發趨勢，藥品普遍短缺，醫療系統已經不堪重負。

中國國內許多人也對政府的新冠政策轉向和迅速復工復產的要求不滿，認為這一決定以犧牲民眾生命健康為代價來拉動經濟增長。

另據澎湃新聞報導，有媒體報導稱特斯拉上海超級工廠將從2023年1月3日至1月19日連續生產17天，隨後在1月20日至1月31日期間暫停生產電動汽車，時間較農曆春節假期（1月21日-27日）有所延長。對此，特斯拉方面表示，網傳特斯拉上海工廠的放假信息並不準確。事實上，上海超級工廠的大部分員工會在1月20-28日放假，這將比法定假期前後各延長一天。」同時對方表示，在此期間部分車間仍需繼續高速運轉，特斯拉方面也已經做好相關安排籌備工作。

特斯拉 疫情 復工

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