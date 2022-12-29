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疫情嚴重 中國暫停藥物出口 法國退燒藥吃緊

中國新聞組╱北京29日電

中國疫情嚴重，一些製藥廠接到通知將暫停藥物出口，因而影響法國醫藥供應也出現吃緊情況。

法廣報導，駐北京記者拉加德表示，中國國內買不到，出現讓在國外的親朋好友到國外藥店買退燒藥的情況。山東一個生產布洛芬的藥廠負責人表示，藥廠三班倒，24小時不間斷運作。原本藥廠的藥品是100%用於出口，而突如其來的疫情讓中國人改變了策略，以先供應國內需要為主。

法國新聞電台28日發表一篇題為「為什麼中國疫情大爆發會加劇法國撲熱息痛和止痛藥的短缺」的文章。文章表示，中國一些製藥廠已經接到通知，暫停藥物出口以滿足自身的需求。

報導指出，巴黎公立醫院管理局醫學委員會主席撒洛蒙（Rémi Salomon）早就提醒法國醫療體系太依賴中國和印度。另巴黎政治學院亞洲和國際經濟問題專家泰斯塔爾（Hubert Testard）也指出，歐洲制藥廠對撲熱息痛或阿莫西林的生產不感興趣，生產這些藥利潤不高，導致法國製藥商搬遷到中國，形成了依賴性。

另據中國新聞網報導，北京大學生物醫學前沿創新中心(BIOPIC)副研究員、北京昌平實驗室領銜科學家曹雲龍指出，國內現階段主要流行的是BA.5.2和BF.7，二者都屬於奧密克戎BA.5支系。他表示，大部分人群接種的是原始株疫苗，其誘導的體液免疫被奧密克戎突變株嚴重逃逸，加之多數人群接種疫苗已經一年以上，體內中和抗體水平下降，削弱預防感染的作用。

曹雲龍團隊建立新冠免疫逃逸突變位點預測模型。他表示，國內每年或現多個感染高峰，正研發新藥以提高防治效率。

北京 疫情 醫學

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