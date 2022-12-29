北京醫院急診激增5倍 西安殯儀館排隊 家屬空地焚屍

陝西西安市近期出現大量長者去世，火化服務遠超負荷，殯儀館辦理大堂有大批孝子賢孫等候。（取材自微博）

中國新冠疫情 嚴重，醫療機構救治壓力持續加大。北京 朝陽醫院急診科副主任梅雪透露，該醫院急診內科的病人從以前每日約100多人激增到450到550人，增幅高達四至五倍。在死亡部分，繼北京、上海之後，陝西西安市近期也傳出殯儀館運作不堪負荷，有近千名家屬在館外等候遺體火化，疫情如海嘯般繼續爆發。

人民網報導，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院近兩周該院急診醫學 科持續高位運行。北京朝陽醫院動員全院力量救治患者，全力保障急危重症患者救治。醫院急診搶救室病床已從原來的16張增加到了70張，「我們還在不斷想辦法，盡量擴容我們的收治能力」。

北京朝陽醫院急診科副主任梅雪說，每天患者以老年人、合併基礎病的危重症患者為主，病情較為嚴重。「對於急危重症患者，我們盡最大力量收治，做到能收盡收」。

為保障急危重症患者盡早得到救治，急診醫學科嚴格執行四級分級診療，一級為瀕危，四級為非急症。病情危重、生命體徵不穩定的患者將第一時間送入搶救室開展相應治療。朝陽醫院門診辦公室副主任張玉華表示，分級診療後，生命體徵平穩的患者可能面臨長時間的等待，請廣大市民予以理解。

另據網傳照片顯示，西安殯儀館近日超負荷運作，館內辦事大堂櫃台擠滿披麻戴孝的民衆辦理手續，館外也有近千名送葬的家屬排隊。有當地人士表示，連日來每天都有300多具遺體送到殯儀館，館方全天運轉仍無法全部消化。有網民稱一位長輩近日因感染新冠病毒過世，因當地靈車不夠，改租救護車載送遺體前往殯儀館，到了才知停屍冰櫃已滿，前面還排了50多具遺體。