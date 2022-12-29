北京醫院急診激增5倍 西安殯儀館排隊 家屬空地焚屍
中國新冠疫情嚴重，醫療機構救治壓力持續加大。北京朝陽醫院急診科副主任梅雪透露，該醫院急診內科的病人從以前每日約100多人激增到450到550人，增幅高達四至五倍。在死亡部分，繼北京、上海之後，陝西西安市近期也傳出殯儀館運作不堪負荷，有近千名家屬在館外等候遺體火化，疫情如海嘯般繼續爆發。
人民網報導，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院近兩周該院急診醫學科持續高位運行。北京朝陽醫院動員全院力量救治患者，全力保障急危重症患者救治。醫院急診搶救室病床已從原來的16張增加到了70張，「我們還在不斷想辦法，盡量擴容我們的收治能力」。
北京朝陽醫院急診科副主任梅雪說，每天患者以老年人、合併基礎病的危重症患者為主，病情較為嚴重。「對於急危重症患者，我們盡最大力量收治，做到能收盡收」。
為保障急危重症患者盡早得到救治，急診醫學科嚴格執行四級分級診療，一級為瀕危，四級為非急症。病情危重、生命體徵不穩定的患者將第一時間送入搶救室開展相應治療。朝陽醫院門診辦公室副主任張玉華表示，分級診療後，生命體徵平穩的患者可能面臨長時間的等待，請廣大市民予以理解。
另據網傳照片顯示，西安殯儀館近日超負荷運作，館內辦事大堂櫃台擠滿披麻戴孝的民衆辦理手續，館外也有近千名送葬的家屬排隊。有當地人士表示，連日來每天都有300多具遺體送到殯儀館，館方全天運轉仍無法全部消化。有網民稱一位長輩近日因感染新冠病毒過世，因當地靈車不夠，改租救護車載送遺體前往殯儀館，到了才知停屍冰櫃已滿，前面還排了50多具遺體。
另有自稱上海浦東北蔡由由二村村民在業主群發言稱，其父26日感染新冠去世，因當地殯儀館火化滿載，館方稱要到元旦以後才能接收遺體，家屬無奈之餘只能在小區內找塊空地焚燒屍體。文章引發網民關注後，居委會和警方已協助完成火化。
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