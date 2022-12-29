春運推升新冠疫情高峰？專家：反趨平緩 不須過度擔心

春運明年1月7日啟動，為期40天。圖為成渝城際高鐵工作人員等待發車。（新華社）

被稱為「地球上最大規模人口遷徙」的春運，將於下個月7日開始。由於現行防疫規定將在春運開始的次日大鬆綁，預期將使得今年春運客流總量大幅增長，引發各界擔心疫情 會否因此進一步升高。專家指目前整個社會感染的比率已經很高，未來不太可能出現更高的感染峰。

本報系聯合報報導，國務院 27日公布「2023年綜合運輸春運疫情防控和運輸服務保障總體工作方案」，確定明年春運從1月7日開始，至2月15日結束，共40天。該方案稱，隨著疫情防控政策的進一步優化，跨區域人員流動性將加速釋放。2023年春運客流將從低位運行加快反彈，客流總量可能出現大幅度增長。

方案指出，春運期間人員流動、貨運物流活動密集，人員交叉活動頻繁。官方因此呼籲探索實行彈性休假、「錯峰休假」政策；大學院校應盡可能避免在春運期間開學，盡量避開春運返程客流高峰期。交通運輸部表示，各地可結合本地疫情高峰期研判情況，依法採取適當的臨時性限制人員流動措施，引導公眾儘量避免在疫情高峰出行。

報導指出，針對春運會否造成疫情升溫？人民日報社旗下的健康時報專訪中南大學公共衛生學院院長胡國清指出，目前中國整個社會感染的比率已經很高，未來不太可能出現更高的感染峰，且社會秩序在春節前後就會逐漸恢復正常。

華中科技大學同濟醫學 院公共衛生學院流行病與衛生統計學系主任魏晟也認為，目前全中國的感染率都比較高，春運反而會進入平緩期。目前需要做的就是做好動態的資料監測，以備接下來可能到來的第二波、第三波感染。但之後感染的人群數量會大幅減少，不需要過度擔心。

中新網報導，隨著春運春節即將到來，農村地區的疫情防控格外受到關注，連日來，從中央到地方，官方密集部署農村地區疫情防控工作，一些省級大員趕赴農村調研防控工作。