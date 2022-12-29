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濃霧+結冰 河南280車相撞「車騎車」 1死11傷

中國新聞組／北京28日電
河南新黃河大橋因濃霧發生200多輛車追撞事故。(視頻截圖)
河南新黃河大橋因濃霧發生200多輛車追撞事故。(視頻截圖)

受濃霧和路面結冰影響，河南鄭州市鄭新黃河大橋28日上午發生嚴重連環車禍，共有280多輛車撞成一團，有的車被撞得「騎到」他車車頂，事故至少造成一人死亡，11人受傷，多人被困。

據河南鄭州交警通報消息，28日早上，鄭州鄭新黃河大橋突發濃霧，路面結冰造成多車相撞交通事故。通報稱，事故已造成一人死亡。下午3時，鄭州交警通報稱鄭新黃河大橋南向北已恢復車輛通行。

河南新黃河大橋因濃霧發生200多輛車追撞事故，有的車被擠壓「騎到」他車車頂上。（...
河南新黃河大橋因濃霧發生200多輛車追撞事故，有的車被擠壓「騎到」他車車頂上。（取材自央視新聞）

另據河南交通廣播15時消息，事故發生地點在黃河水面的正上方。現場救援人員初步統計涉及車輛在280輛~290輛左右，傷者已經全部送往醫院進行救治。

河南新黃河大橋因濃霧發生200多輛車追撞事故，消防人員趕到救出受困人員。（取材自...
河南新黃河大橋因濃霧發生200多輛車追撞事故，消防人員趕到救出受困人員。（取材自封面新聞）

綜合央視與封面、大象新聞報導，事故發生在今早7時40分左右，鄭州市鄭新黃河大橋雙向發生多車相撞。當地消防部門立即調派11輛消防車、66名消防救援人員趕赴現場處置。

消防救援人員到達現場後發現，鄭新黃河大橋中線附近北向南和南向北兩個方向分別發生多車相撞事故，初步統計涉及車輛200多輛，傷者已送往醫院進行救治，相撞車輛多為小型車輛，無危化品車輛。截至9時30分，已成功營救車內被困人員11人。

網傳圖片及影片顯示，當地有大霧天氣，能見度低路面很滑，目測至少有數十輛私家車連環相撞，甚至出現「車疊車」的情況。

一名車主師先生稱，救援人員趕到現場破拆救人，有交警在疏導交通，其他上橋車輛都是原地掉頭離開，他在橋上來回之間，看到至少有六、七處集中發生車禍的現場。

紅星新聞報導，中國氣象局氣象專家朱定真表示，濃霧現象發生得比較突然，難以提前預報。

香港01報導，對此，網友紛紛表示，「我的天 這也太嚇人了 那黑色的車都上別的車頂了」、「車都飛起來了？」、「太可怕了 這麼多人和車」、「天氣原因？霧大路滑」、「說明路上車真的多起來了？」、「大概估計是大霧加上路上有水，沒保持安全距離。還有一點國內的大部分司機霧天不開霧燈。」

河南新黃河大橋因濃霧發生200多輛車追撞事故。(取材自微博)
河南新黃河大橋因濃霧發生200多輛車追撞事故。(取材自微博)

鄭州 河南 車禍

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