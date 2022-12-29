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中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

四川抽樣調查63.5%感染 中國估超過8億人確診

中國新聞組／北京29日電
北京朝陽醫院湧入大批患者。圖為急診大廳情況。（中新社）
北京朝陽醫院湧入大批患者。圖為急診大廳情況。（中新社）

中國目前究竟有多少人感染新冠病毒，數字眾說紛紜。昨天再傳出一種說法稱，從一些地方政府抽樣調查感染率似可窺端倪。比如，四川疾控中心調查約16萬人中，有高達63.52%人核酸或快篩檢測陽性，另有28%人沒做檢測但有發燒咳嗽等症狀，並指實際感染率應更高。中央社據此推算，四川感染的人口或超過了5200萬，全國也至少六成、有超過8億人中招。

澎湃新聞報導，四川省疾控中心25日晚發文稱24日通過網路發布第2輪調查問卷，截至25日12時，全省共15萬8506人參加調查，涉及21個市州183個縣（區、市）。結果顯示，核酸或抗原陽性有10萬679人，感染率為63.52%，較12月19日首輪調查結果（46.93%）上升16.59個百分點。

分地區來看，城市地區感染率為65.42%，農村地區感染率為54.91%。183個縣（區、市）中，有24個感染率大於等於70%；164個感染率大於等於50%。另還有28%的人雖未測核酸或抗原，但有發燒、咳嗽等類感染症狀，因此本次調查人群的實際感染率應高於63.52%。

調查顯示，全省陽性檢出的高峰期集中在12日至23日，目前新增感染已回落。居民症狀首次發生在10日開始上升，症狀出現時間較病毒檢出時間早約兩天。受訪者的臨床症狀以咳嗽、發燒、乏力和渾身痠痛、流涕鼻塞為主，咳嗽發生率為77.26%。患有慢阻肺、其他呼吸道疾病的人咳嗽超過十天的比率更高。截至調查結束，48%感染者未痊癒，38.62%患者病發超過5天。

四川疾控並表示，由於是線上問卷方式調查，調查結果與實際情況可能存在一定差異，也希望網友多轉發給農村地區的鄉親們填寫，以便更準確掌握農村地區的感染情況。

另界面新聞報導，浙江衢州調查顯示，目前總體感染率約為30到35%。近期衢州市新冠病毒感染整體處於快速發展階段，自12月7日「新10條」發布後，截至12月27日24時，衢州市累計檢出陽性感染者21.0萬例，最高為21日（25375例），與7日（66例）相比上升了384倍。全市Omicron多種變異株同時流行，以BA.5.2為主，BF.7比重有所上升。

據此研判，衢州市將在12月底進入感染高峰期，1月初（元旦左右）達到第一波高峰，並進入高位平台期，可能在1月底（春節後一周）達到第二波高峰。同時，在達到感染高峰後一周左右，可能出現重症高峰。並呼籲提前關注農村老年人和兒童感染人數或將快速增加情形。

中國新聞周刊此前報導，中國在12月17日已將抽查感染率的任務分派下去，目前至少有江蘇、河南、山東、四川、廣東、廣西、黑龍江等十餘個省分啟動了居民新冠感染情況問卷調查。

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