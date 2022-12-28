中國多地殯儀館來不及燒 遼寧一停車場被挪為停屍房

陝西西安市近期出現大量長者去世，火化服務遠超負荷，殯儀館辦理大堂有大批孝子賢孫等候。（取材自微博）

中國疫情 海嘯式爆發，繼北京 、上海等地，陝西西安市近期也出現殯儀館運作「爆量」，西安殯儀館辦事廳擠滿披麻戴孝的民衆，湧向櫃檯要求辦理手續；殯儀館外廣場也聚集了近千名送葬的家屬等候。

明報報導，據西安知情者透露，有關情況已連續多天出現，目前每天有300多具遺體送來，之前殯儀館運作半天就停工，現在全天運轉仍來不及處理。

有西安網友稱，一位長輩近日因感染新冠病毒去世，但當地靈車不夠，需要租救護車拉遺體前往殯儀館，到了辦事大廳人山人海，被告知停屍冰櫃滿了，前面排了50多具屍體等待火化。

上海有同樣情況，浦東北蔡由由二村有居民業主群發言，稱父親26日感染新冠去世，殯儀館卻排期到元旦後才接收，宣布迫於無奈將在小區內「找塊空地焚燒屍體」。引起網絡關注後，居委會和警方昨介入拉走屍體，承諾今天火化。

另據港媒報導，連日來廣州殯儀館門口大排長龍。日前廣州民政發布公告，指出殯業務原則上延至2023年1月10日後再申請辦理。從網上多段影片見，廣州銀河園殯儀館門口人山人海，大排長龍。拍攝影 片的人說，早上4時去排隊，前面已經排了100多人。有民眾反映排隊長達一兩公里，有的人乾脆拿了凳子坐等。

市民稱，報喪電話被打爆，所以很多人被迫到現場辦理業務。網傳對話截圖上的消息還說，銀河園一天燒530個屍體以上。公開資料顯示，位於廣州市天河區燕嶺路418號的銀河園目前擁有現代化的火化爐16台，平時年處理遺體逾3萬具，相當於平均每天火化82具屍體。

近日，多地殯儀業務都在超負荷運轉，各地「屍」滿為患。網上有影片顯示，遼寧鞍山一個地下停車場疑被挪用為停屍房，滿地都是棺材。