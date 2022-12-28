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美日恢復中國入境旅客篩檢 紐澳：暫時不跟進

中央社／雪梨29日電
美國、日本等國陸續對中國入境的旅客恢復實施強制篩檢措施，澳洲和表示暫時不會跟進。圖為雪梨歌劇院。(Getty Images)
美國、日本等國陸續對中國入境的旅客恢復實施強制篩檢措施，澳洲和表示暫時不會跟進。圖為雪梨歌劇院。(Getty Images)

中國鬆綁防疫限制後病例激增，美國、日本等國陸續對中國入境的旅客恢復實施強制篩檢措施，不過澳洲和紐西蘭今天表示暫時不會跟進。

路透報導，中國放寬嚴苛的防疫封控措施後經歷一波病例海嘯，醫院不堪負荷，美國、印度和日本等國也紛紛對中國入境的旅客實施限制。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，雖然若干國家要求對中國旅客採取強制COVID-19檢測，不過澳洲在允許中國旅客入境的規範上不會有所更動。

艾班尼斯對澳洲廣播公司（ABC）說：「我們會聽取衛生專家的適當建議。」

他說：「目前在旅行建議上並沒有改變，但我們會持續觀察情況，持續觀察COVID-19在澳洲及世界各地的影響。」

根據紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）報導，紐西蘭沒有對中國入境旅客恢復實施COVID-19檢測的計畫。

紐西蘭衛生部正在觀察情勢，發言人表示，目前並沒有打算在紐西蘭邊境恢復實施COVID-19檢測。

這名發言人說：「現階段經評估，包括中國在內的國際入境旅客並未顯著改變紐西蘭的COVID-19風險，目前的公衛措施依然適合控制疫情。」

澳洲 檢測 防疫

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