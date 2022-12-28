我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人不得入內？ 女作家進矽谷公園被白人拒絕

加州「大氣河」挾帶強風豪雨 已造成5死

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中央社／羅馬28日電
義大利衛生當局表示，近期兩架從中國飛抵米蘭的班機，有幾乎半數的乘客採檢呈陽性。圖為27日北京首都機場旅客。（路透）
義大利衛生當局表示，近期兩架從中國飛抵米蘭的班機，有幾乎半數的乘客採檢呈陽性。圖為27日北京首都機場旅客。（路透）

義大利衛生當局今天表示，近期兩架從中國飛抵米蘭（Milan）的班機，有幾乎半數的乘客新冠病毒採檢呈陽性。

綜合「國會山莊報」（The Hill）及法新社報導，其中一架飛抵米蘭馬爾片薩機場（Malpensa Airport）的班機，約38%的乘客篩檢呈陽性；另一架則有約52%的人染疫。

義大利衛生部長今天表示，鑒於中國確診病例飆升，義大利將開始對所有來自中國的入境人士進行強制性採檢並對新變異株檢測進行基因定序。

義大利衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）說：「為確保得以監控並偵查出可能的病毒變異株、保護義國人民，這個措施有其必要。」

中國在鬆綁重創經濟、引發全國抗議的嚴苛封控防疫措施之後，確診病例在境內節節攀升。

米蘭所在的義大利北部倫巴底大區（Lombardy）昨天開始篩檢措施，比全國早了一天實施。

倫巴底大區是新型冠狀病毒2020年初入侵歐洲時，第一個實施封城的地區。義大利外交部表示，當地對從中國抵達米蘭馬爾片薩機場的旅客進行篩檢的措施，將至少持續到1月30日。

近幾天在馬爾片薩機場收集的拭子樣本，已由衛生部進行分析，以協助鑑識新的變異株。

據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，除了義大利，包括日本、印度、南韓、台灣以及馬來西亞等國也已著手類似規定；美國今天同樣宣布，所有自中國搭機抵美的旅客，一律須出示搭機前2日內的陰性證明。

義大利 機場 篩檢

上一則

苦等3年 海外華人：終於可回鄉探親了

延伸閱讀

聖地牙哥機場旅客大災難？西南航空取消170個航班

聖地牙哥機場旅客大災難？西南航空取消170個航班
防病毒入侵 義大利對來自中國旅客一律強制篩檢

防病毒入侵 義大利對來自中國旅客一律強制篩檢
中國新冠肺炎疫情升溫 搭機抵台旅客機場唾液PCR採檢

中國新冠肺炎疫情升溫 搭機抵台旅客機場唾液PCR採檢
澤倫斯基請求援助防空系統 義國防部持謹慎態度

澤倫斯基請求援助防空系統 義國防部持謹慎態度

熱門新聞

網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34

超人氣

更多 >
「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒
把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產
Target賣蘋果禮品卡 100元變25元

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元
不相信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

不相信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？
男子路邊嫖妓公然脫褲「熱情連結」 路人嚇傻報警

男子路邊嫖妓公然脫褲「熱情連結」 路人嚇傻報警