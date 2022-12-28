中國官媒報導北京醫院近日急診人數激增4至5倍

北京朝陽醫院湧入大批患者，圖為急診大廳情況。（中新社）

中國新冠疫情 嚴重，醫療機構救治壓力持續加大。北京 朝陽醫院急診科副主任梅雪透露，該醫院急診內科的病人從以前每日約100多人激增到450到550人，增幅高達4至5倍。

「人民網」今天報導，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院近兩周該院急診醫學 科持續高位運行。為了滿足近期患者就醫用藥需求，北京朝陽醫院動員全院力量救治患者，全力保障急危重症患者救治。目前，醫院急診搶救室病床已從原來的16張增加到了70張。「我們還在不斷想辦法，盡量擴容我們的收治能力。」

北京朝陽醫院急診科副主任梅雪說，以前每天急診內科的病人大概約100多人，現在每天患者激增至450到550人，其中以老年人、合併基礎病的危重症患者為主，病情較為嚴重。「對於急危重症患者，我們盡最大力量收治，做到能收盡收。」

為了保障急危重症患者盡早得到救治，急診醫學科嚴格執行分級診療，共分為四個級別，其中一級為瀕危，四級為非急症。患者到院後，需經接診醫護人員評估，其中病情危重、生命體征不穩定的患者將第一時間送入搶救室開展相應治療，而生命體征相對平穩的患者會在醫護人員的引導下排隊候診。