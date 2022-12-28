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中國官媒報導北京醫院近日急診人數激增4至5倍

記者陳言喬／即時報導
北京朝陽醫院湧入大批患者，圖為急診大廳情況。（中新社）
北京朝陽醫院湧入大批患者，圖為急診大廳情況。（中新社）

中國新冠疫情嚴重，醫療機構救治壓力持續加大。北京朝陽醫院急診科副主任梅雪透露，該醫院急診內科的病人從以前每日約100多人激增到450到550人，增幅高達4至5倍。

「人民網」今天報導，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院近兩周該院急診醫學科持續高位運行。為了滿足近期患者就醫用藥需求，北京朝陽醫院動員全院力量救治患者，全力保障急危重症患者救治。目前，醫院急診搶救室病床已從原來的16張增加到了70張。「我們還在不斷想辦法，盡量擴容我們的收治能力。」

北京朝陽醫院急診科副主任梅雪說，以前每天急診內科的病人大概約100多人，現在每天患者激增至450到550人，其中以老年人、合併基礎病的危重症患者為主，病情較為嚴重。「對於急危重症患者，我們盡最大力量收治，做到能收盡收。」

為了保障急危重症患者盡早得到救治，急診醫學科嚴格執行分級診療，共分為四個級別，其中一級為瀕危，四級為非急症。患者到院後，需經接診醫護人員評估，其中病情危重、生命體征不穩定的患者將第一時間送入搶救室開展相應治療，而生命體征相對平穩的患者會在醫護人員的引導下排隊候診。

朝陽醫院門診辦公室副主任張玉華表示，實行分級診療，不按患者先來後到順序救治，對於生命體征平穩的患者有可能因後來的危重症患者而延後就診，就診時有可能面臨長時間的等待，請廣大市民予以理解。

北京朝陽醫院醫護人員全力救治急危重症患者。圖為醫生在發熱門診病房為患者診療。（中...
北京朝陽醫院醫護人員全力救治急危重症患者。圖為醫生在發熱門診病房為患者診療。（中新社）

北京 醫學 疫情

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