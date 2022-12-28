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爸媽「陽」了…江蘇8歲獨臂男孩「花式投餵」照顧全家

中國新聞組／北京28日電
悠悠在廚房做早餐。（取材自紫牛新聞）
悠悠在廚房做早餐。（取材自紫牛新聞）

近日，江蘇南通8歲獨臂男孩悠悠在爸爸媽媽和哥哥都「陽」了的情況下，主動早起幫大家做早餐的視頻感動了很多人。只見他在廚房裡忙碌著，小心翼翼地用一隻手打雞蛋、煮湯，看著他熟練又認真的樣子，網友們紛紛淚目：「最後才看見孩子的手，破防了，天使寶寶」、「小天使下凡的時候不小心弄丟了一個小翅膀！但真的好棒」。

揚子晚報紫牛新聞報導，悠悠的媽媽蔡女士稱家人生病這幾天悠悠特別懂事，一直想著法兒花式「投餵」家人，還主動承擔了不少家務，「幸運的是悠悠的免疫力還不錯，目前爸爸和哥哥已經轉陰，我也在慢慢地恢復中了。」

今年8歲的悠悠，是家裡的二寶。他出生時左臂先天殘疾，沒有左手與一截小臂。他知道爸爸媽媽都生病了，只能躺在床上休息後，便一大早起床，獨自在廚房給家人煮紅糖雞蛋水當早餐。只見他熟練地單手打雞蛋下到鍋裡，隨後拿起湯勺攪拌，等鍋裡的食物都煮熟了，他用右手使勁地握著鍋的手柄，用左小臂抵著鍋的邊緣，將滾燙的食物慢慢分裝到小碗中。隨後他一路小跑，把熱氣騰騰的紅糖雞蛋水先後端給家人。

蔡女士說，目前他們家裡有五口人，悠悠奶奶因為患了肺癌晚期，單獨住一個房間，一整天都只能躺在床上，暫時還沒有感染，「我和悠悠爸爸、哥哥都陽了，發燒、四肢乏力、咽喉痛……因此前幾天一直隔離在一間房裡休息。」

報導指出，蔡女士說：「視頻是我發到網上的，當天我們都不舒服所以沒有起床做早飯，一大早我就聽到廚房裡叮叮噹噹的，我心裡納悶，想著難道是重病的奶奶起來做飯了？看了監控才發現是悠悠在廚房忙活，我看到的時候，他已經放了水在鍋裡，打了雞蛋，鍋也燒開了。我遠遠地囑咐他趕緊把口罩戴上。悠悠很聽話，很快把紅糖雞蛋水煮熟了，我隔了一段距離看著他把湯倒到碗裡，之後他把奶奶的那碗送到房間裡。」

悠悠端來水果給家人。（取材自紫牛新聞）
悠悠端來水果給家人。（取材自紫牛新聞）

蔡女士表示，家人吃到早餐時都特別感動，「我覺得自己上輩子拯救了銀河系。不過整個過程裡我也很害怕悠悠會感染，所以不讓他進房間，他摸了門把我就讓他馬上去洗手。」蔡女士稱，自己和老公病倒以來，一家人的正餐基本上是叫外賣，煮粥、煮飯、燒水等簡單的家務會讓悠悠做，其他的她不敢讓悠悠自己動手，「悠悠平時學習做飯，我都會在旁邊看護，怕他燙到自己或切到手」。

據報導，儘管如此，這幾天悠悠還是一直在盡自己所能花式「投餵」家人，「他一會兒送糖或巧克力到門口，一會兒又拿來切好的水果。」更讓蔡女士沒想到的是，有一天悠悠竟然拿來了一個小蛋糕，「我以前在家用空氣炸鍋做小蛋糕時他會在旁邊看著，幫忙我，沒想到這幾天他自己在廚房連小蛋糕都學會做了。他還調皮地先把小蛋糕藏在背後不讓我知道，突然像變魔術一樣從背後掏出來遞進屋裡，讓我特別驚喜。」

生活中的悠悠。（取材自紫牛新聞）
生活中的悠悠。（取材自紫牛新聞）

蔡女士說：「這幾天我們隔離在房間，悠悠一個人在外面，從早上到晚上，自己照顧自己起床洗漱、學習、運動，他還練拳擊了，他告訴爸爸，他要變強壯，將來可以保護我們」。

雞蛋 天使 口罩

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