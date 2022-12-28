中國「全面放開」後將現出國潮？看各國防疫的戒慎恐懼

短時間內「中國客大量出國」的現象是否真有可能？ (歐新社)

「江山萬里情，中國人出國行不行？」中國宣布在2023年1月8日正式「全面放開」防疫限制，以及「有序恢復中國公民出境旅遊」後，中國海外旅行的需求和查詢量立即暴增。然而延燒不止的中國疫情 ，讓其他國家嚴陣以待——日本 在中國預告開放的隔天（27日）迅速公告，針對從中國入境的旅客全面實施PCR檢測 ，另外馬來西亞宣布額外監測，印度、南韓、義大利米蘭也在12月稍早已宣布增加對中國旅客的檢疫措施，而美國也在27日表示，將考慮對赴美的中國旅客採取新的防疫限制。但短時間內「中國客大量出國」的現象是否真有可能？被認為中國客出國第一選擇的日本，旅行業者則認為，中國當前護照核發仍未暢通，中日航班的架次和人力也完全趕不上。

中國12月26日宣布，將從2023年1月8日起，把COVID-19疫情從「乙類甲管」降級為「乙類乙管」，對疫情傳染源和密切接觸者不再進行嚴格的隔離管理，中國延續三年的「堅持動態清零」政策正式宣告終結。通告中亦表明1月8日起將取消入境後的全員核酸檢測和集中隔離、取消國際航班數量管制、原本對赴中國人員的嚴格入境限制管控，也改為在行前48小時PCR檢測陰性即可，此外也提到「有序恢復中國公民出境旅遊」、「逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境」等。

就在中國宣告全面放開之後，日本政府隨即迅速公告：從12月30日零時起，針對所有從中國入境者、過去7天內有去過中國的旅客，全部都必須在入境日本時實施PCR檢測。如果檢測為陽性，則必須直接隔離（目前政策原則上為：陽性有症狀者隔離7天、無症狀感染者則隔離5天），同時從中國入境者也只限定於日本主要的4個機場。

日本政府公告：從12月30日零時起，針對所有從中國入境者、過去7天內有去過中國的旅客，全部都必須在入境日本時實施PCR檢測。圖為北京首都國際機場起飛班機。(美聯社)

目前日本的入境政策，是只要持有認可的疫苗接種3劑證明、或是72小時PCR陰性證明，即可不用在入境時做篩檢。這一次日本針對中國的因應做法，等同於所有從中國入境者都全面實施病毒篩檢，對此日本首相岸田文雄的回應是：

「因為中國境內的感染急速擴大，但中央與地方、政府與民間的資訊有相當大的落差，要掌握詳細狀況相當困難，日本國內的不安也因此升高。考慮到這些情形，才決定採取這種臨時的特別措施。」

為何日本這次的決策速度如此快速？對照前幾年總是慢半拍的防疫應對，這次日本的回應可以說是「罕見地迅速」。日本的擔憂其來有自，從12月21日開始日本疫情又進入冬季回溫，全國確診者20萬6,943人，是繼8月的高峰之後，相隔4個月再次突破20萬人的紀錄，正式進入日本疫情的「第8波」感染潮。

此外，12月24日單日染疫死亡人數339人，也逼近今年夏季第7波的感染潮的人數，就以2022年一整年度來說，比起開年春季，夏季第7波與冬季第8波的死亡人數都有上升趨勢。儘管當前流行的病毒株並未出現變異、仍是BA.5為流行大宗，但隨著疫情尚未消退，同時又有面臨中國開放的變數，才讓吃過防疫疏忽大虧的日本不敢掉以輕心。

中國宣告解封開放，直接反映在海外旅行訂單的預約爆量，特別是鄰近的日本，中國訪日的機票預約訂單就在一天增加4倍。不過中國旅客有這麼容易飛日本嗎？除了PCR入境篩檢之外，根據日本旅行社的觀察說法，並不認為短時間內會出現「中國人塞爆日本」的場面。

自從2020年疫情以來，中國的個人和團體旅遊簽證許可緊縮，同時護照仍維持有財力證明的基本門檻，短時間內很難出現爆量增加。圖為北京首都國際機場。(美聯社)

目前中日之間的旅行航班架次仍未增加，在疫情之前一週約1,400架次，疫情後至現今只剩下一週60架次，商務往來最頻繁的上海－日本航線，也止於一週10架次而已。圖為北京首都國際機場。(美聯社)

《朝日新聞》訪問了幾家做中日旅行的業者，雖然期待未來觀光恢復帶來的利益，但評估現實條件，可能連今年農曆春節連假都趕不上。原因之一是自從2020年疫情以來，中國的個人和團體旅遊簽證許可緊縮，同時護照仍維持有財力證明的基本門檻，短時間內很難出現爆量增加；其二最關鍵的則是「航班數量」——目前中日之間的旅行航班架次仍未增加，在疫情之前一週約1,400架次，疫情後至現今只剩下一週60架次，商務往來最頻繁的上海－日本航線，也止於一週10架次而已。以目前的人力物力而言，短時間仍無法恢復載運量能，因此儘管中國亟欲出國的需求相當大，現實上仍缺乏交通條件。

另一方面，日本對中國宣布的特別措施，也引起向來對日抱持敵意的中國輿論不滿，例如外交部發言人汪文斌在27日的例行記者會上，就對此回應：

「中方始終認為，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。」

在不到一個月之前，中國還是全球極少數仍施行激烈限制措施的國家、屢屢引發「過度防疫」的批評，甚至因釀成多起人命悲劇而引發「白紙革命」，然而如今卻有中國網民在微博上，批評日本的限制措施是「抄（中國）作業」，以及反過來嘲弄白紙革命的示威者，表示：「A4紙小將可以征戰海外去撞門了。」

在不到一個月之前，中國還是全球極少數仍施行激烈限制措施的國家。圖為杭州。(美聯社)

雖然也有理性的中國網民指出：「我就說一個正常且全球統一的思維：陽性患者不應該隨意出行，應該居家隔離。」不過仍有許多網民分享，北京、廣州、瀋陽三地的美國領事館將於1月3日恢復常規服務（包括辦簽證）一事，以及法國駐中大使館的微博表達歡迎中國旅客，以這兩項消息，要日本「看看人家的格局」。

不過，路透27日引述不具名美國官員指出，由於中國缺乏透明的疫情數據，因此美國政府可能會對曾入境中國的旅客採取新的防疫限制；此外馬來西亞也宣布額外的監測措施。

而印度衛生部先前已於24日表示，將要求曾入境中國、日本、南韓、香港和泰國的旅客出示PCR陰性證明，若來自這些國家的旅客在抵達印度之後出現症狀、或是PCR檢測為陽性，則必須接受隔離；南韓也在16日就把中國列入「檢疫查驗重點國家名單」，對來自中國的旅客加強入境篩查——其他國家的入境人士若體溫超過37.5度，本人及同行者將被要求接受PCR檢測，而重點國家的旅客，體溫標準則降到37.3度。

而義大利米蘭唯一一座開通遠東國家航班的國際機場——米蘭–馬爾彭薩機場（Milano-Malpensa）從24日起，針對所有從中國入境的旅客，都要求接受PCR檢測，此政策將施行至2023年1月30日，屆期將重新評估是否延續。