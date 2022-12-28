孔子後裔孔德墉染疫病逝 享壽96歲

世界孔子後裔聯誼總會會長孔德墉。(取材自臉書)

中國多位名人與學者離世，再添一例。世界孔子後裔聯誼總會會長孔德墉因染疫造成肺部感染、呼吸衰竭，經搶救無效，25日在北京 逝世，享壽96歲。孔德墉1980年代移居香港 經商，是中國和香港的孔子後裔代表人物，領導「孔子世家譜」續修工作，收錄族人200萬人。

FX168財經報社報導，孔德墉會長治喪委員會發出訃告，並介紹這位孔子後裔的生平。孔德墉身兼中華孔子學會孔子後裔儒學促進委員會會長、孔子世家譜常態化續修工作協會榮譽會長兼執行會長，國際儒學聯合會榮譽顧問，中華孔子學會顧問，孔子博物館 名譽館長，「中華孔學」編委會主席，「詩禮傳家」編委會主任。

據報導，孔德墉，山東曲阜人，1927年1月27日生於濟南，1937年7月隨父親遷回曲阜孔府居住。抗戰勝利後，赴北京考取國立藝術專科學校音樂系，主修鋼琴專業。1948年秋，參加解放軍的後勤工作。1950年進入中央音樂學院研究部工作。1952年負責籌建中國音樂研究所的音樂圖書館和音樂陳列館工作。1954年進入新成立的中國音樂研究所工作。1966年，工作被迫中斷。

1980年，他移居香港經商，成立香港益光有限公司。1987年，在曲阜舉辦的國際儒學研討會上，受中國孔子基金會名譽會長谷牧與中國孔子基金會會長匡亞明提議，領導了「孔子世家譜」續修工作。

2009年，孔德墉會長主編的孔氏家族曆史上第五次合族大修的「孔子世家譜」由文化藝術出版社出版，全譜80冊，2000萬字，收錄族人200萬人。