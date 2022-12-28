路透：上海特斯拉減產計畫延長 1月僅運轉17天

特斯拉上海超級工廠早前舉行的中國製造整車出口歐洲儀式。（中新社）

特斯拉 上海工廠才傳從12月24日起停工，聖誕到跨年放假一周；路透再爆，特斯拉上海超級工廠明年1月實施減產，春節期間停工放假長達12天。消息也意味，特斯拉中國從本月開始的減產計畫將延長到明年。

路透報導，據特斯拉內部計畫顯示，特斯拉上海超級工廠明年1月實施減產，計畫顯示，特斯拉上海超級工廠將從1月3日至1月19日連續生產17天，並在1月20日至1月31日期間停止生產電動汽車。

報導指出，特斯拉在產量計畫中並沒有說明減產的具體原因，目前尚不清楚在計畫停產期間，特斯拉上海超級工廠Model 3和Model Y總裝線之外的工作是否還會繼續。特斯拉在農曆春節期間長時間停產並不是慣例。

路透之前報導，特斯拉上海工廠12月24日暫停了生產，並告知所有員工可以放假。同時報導還援引消息人士指出，特斯拉和供應商的員工幾乎多數都確診。對此傳聞，特斯拉正式回應稱，相關報導不準確，特斯拉上海工廠並未停產。

芯智訊報導，按照特斯拉中國官方說法，這只是連續假期放假搭配年度產線維修保養，不是真的停工。但同樣是聖誕節 ，去年的12月底特斯拉上海工廠就沒有放長假。事實上，每季底最後一周，通常都是特斯拉上海廠員工火力全開，衝刺交車數量的時候。

報導指出，從現況來看，疫情 影響特斯拉中國已經將Model 3和Model Y的交車時間，從原本的12月31日前，改為一至四周。也就是說，本來會用於衝刺交車量的最後一周，特斯拉中國已經留到明年繼續。

目前上海工廠是特斯拉目前產能最高的工廠，年產能超過60萬輛，是特斯拉全球產能的四成，但在今年面臨上海疫情封控，現在又碰到疫情管控放開後的爆發，即使在第四季開始陸續祭出購車優惠，今年看來也只能略高於60萬輛，無法有大幅度成長。